OnePlus 13 : lancement imminent

Ceci n'est pas un OnePlus 13, mais un OnePlus 12 !

Snapdragon 8 Gen 4 au cœur du OnePlus 13

Un écran et une autonomie à la hauteur

Et la photo dans tout ça ?

fête des célibataires

La fête des célibataires est souvent synonyme d'opération commerciales en Chine !

L’amélioration la plus attendue du OnePlus 13 est donc cette nouvelle. Elle embarque des cœurs Oryon personnalisés, déjà présents dans les processeurs PC de Qualcomm, et dont les performances ont déjà été saluées. Pensée pour des performances accrues, notamment pour le gaming, elle permet au OnePlus 13 d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec des jeux exigeants comme l'incontournable Genshin Impact , tout en préservant l'autonomie autant que possible.Pour accompagner ces gains en performances, le OnePlus 13 proposera unavec une résolution 2K. L’appareil sera aussi, a priori, équipé d’une batterie de 6 000 mAh, offrant une autonomie confortable. Les rumeurs évoquent aussi une, un atout pour ceux qui veulent limiter leur temps de recharge, même si cela pose toujours question sur l'usure de la batterie. Le OnePlus 13 devrait également bénéficier d’une certification IP68/69, garantissant une résistance accrue à l’eau et à la poussière.Les rumeurs suggèrent que le OnePlus 13 bénéficiera d’un. Cette configuration devrait permettre une utilisation quotidienne à la fois polyvalente et performante, bien que seule une prise en main concrète permettra de vérifier la qualité réelle des photos. On vous dira ça dès qu'on l'aura devant nous !Comme pour ses prédécesseurs, le OnePlus 13 sera d’abord lancé en Chine, probablement le 11 novembre 2024 lors de la. Un, une stratégie déjà employée pour les OnePlus 11 et 12. Cela permet à OnePlus de tester son nouveau modèle avant de se lancer sur les marchés internationaux.Le OnePlus 13 s’annonce donc comme un modèle intéressant sur le papier. Quant au prix, si l’on se fie au OnePlus 12,, il est probable que ce nouveau modèle se situe dans une fourchette similaire.