Quelles sont les différences entre l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max ?

une harmonisation de la gamme Pro

Quelles différences ?

Ils possèdent tous les deux la même puce A18 Pro (avec le nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de perfor­mance et 4 cœurs à haute effica­cité éner­gétique), le Bouton Photo avec Capture Control (les iPhone 16 aussi), la même qualité d'écran toujours avec le ProMotion (taux de rafraichissement adaptatif culminant à 120 Hz) etc.En 2023, l', contre 3x pour l'iPhone 15 Pro. Aussi, certaines rumeurs avaient suggéré qu'Apple puisse introduire un nouveau capteur d'appareil photo exclusif à l'iPhone 16 Pro Max, ou une nouvelle fonction de zoom, mais rien de tout cela ne s'est produit.avec un capteur principal en 48 mégapixels (équivalent 24mm ouvrant à ƒ/1.78), d'un ultra grand angle en 48 mégapixels équivalent 13mm, autofocus et ouvrant à ƒ/2.2, et enfin d'un téléobjectif x5 en 12 mégapixels, équivalent 120mm ouvrant à ƒ/2.8.Côté vidéo, les deux iPhone Pro disposent de la 4K HDR/Dolby Vision à 120 images par seconde (en 4K120 ProRes via un stockage externe), et de la 4K à 120 i/s ou du 1080p à 240 i/s pour le ralenti. Les 4 nouveaux microphones permettront en sus d'offrir une meilleure réduction du bruit et d'offrir des enregistrements en audio spatial, avec la possibilité de contrôler le son dynamiquement (par exemple entre deux personnages) en post production.Finalement, il ne reste que, à commencer par la: 6,3 pouces pour l'un (2 622 x 1 206 pixels à 460 ppp), 6,9 pouces pour l'autre (2 868 x 1 320 pixels à 460 ppp).A cela s'ajoute, l'iPhone 16 Pro étant présenté comme pouvant durer jusqu'à 27 heures lors de la lecture de vidéos, contre 33 heures l'iPhone 16 Pro Max. La troisième est tout simplement: 199 grammes pour l'iPhone 16 Pro, contre 227 grammes.Enfin la dernière concerne le stockage. L'iPhone 16 Pro commence à 128 Go de stockage, tandis que l'iPhone 16 Pro Max commence à 256 Go de stockage sans option de 128 Go disponible. Les deux peuvent être mis à niveau vers 1 To de stockage total.Les deux modèles d'iPhone 16 Pro seront disponibles en précommande ceet avec une date de livraison, l