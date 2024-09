AppleCare+ mis à jour pour l'iPhone 16 et l'Apple Watch Series 10

Lumière sur le futur

Le plan AppleCare+

Comment y souscrire ?

Cas spécial de la législation française

Tous les produits que vous achetez auprès d'Apple, y compris ceux de marques autres qu'Apple, sont couverts par la garantie légale du vendeur de deux ans contre les défauts de conformité conformément aux dispositions du Code de la consommation et par la garantie légale du vendeur contre les vices cachés conformément aux dispositions du Code civil.



En vertu des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, les consommateurs ont notamment le droit d'obtenir du vendeur la réparation ou le remplacement sans frais des produits qui ont un défaut de conformité, en dénonçant ce défaut dans un délai de 2 ans à compter de leur délivrance.



En vertu des articles 1641 et suivants du Code civil, s'il existait un vice caché quand le produit a été acheté, l'acheteur a notamment le droit de retourner le produit et d'obtenir le remboursement du prix par le vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

: les modèles Pro sont les plus chers (la formule tout compris passe à 14,99 €/mois sur un an ou 299 € sur 2 ans), les iPhone 14 Plus, 15 Plus et 16 Plus sont groupés également (la formule tout compris à 13,49 €/mois sur un an ou 269 € sur 2 ans), les iPhone 14, 15 et 16 descendent un peu (la formule tout compris à 11,49 €/mois sur un an ou 229 € sur 2 ans) et enfin l'iPhone SE reste à 7,49 €/mois sur un an ou 149 € sur 2 ans (toujours la grosse formule). Les plans ne couvrant pas la perte ou le vol sont un peu moins cher.Rappelons que. On trouve aussi un accès prioritaire à une assistance technique assurée par les experts Apple. Il faudra toutefois compteren fonction du type d'appareil couvert et de la nature de la réparation à effectuer.Pour souscrire à la formule initiale, plusieurs possibilités :. Le plus simple est de passer justement par l'appareil concerné. Par exemple pour l'iPhone, il suffira de se rendre dans l'app Réglages > Général > Informations, puis de sélectionner Ajouter une couverture AppleCare+ (on peut aussi souscrire en ligne ou par téléphone).Fin août,. Jusqu'à présent, il était possible de souscrire pendant les 30 jours suivant le terme du plan AppleCare + d'origine. Ce délai est désormaisCe changement est possible dans de nombreux pays : en Australie, en Autriche, au Canada, au Danemark, en Finlande,, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Notons qu'en Chine, la limite de 30 jours est toujours applicable.Pour savoir si un produit est éligible, il conviendra d'aller vérifier sur le site Web d'Apple.en matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison.