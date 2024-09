Apple va vous inonder d’offres spéciales

Des offres sur mesure pour vous faire craquer

Une stratégie pas vraiment nouvelle, mais efficace

Avant, quand vous arrêtiez un abonnement, c’était souvent définitif. Le développeur n’avait plus grand-chose à faire pour vous récupérer. Désormais, tout change :Par exemple, vous pourriez recevoir une offre du genreou. Tout est bon pour vous faire revenir. Plutôt malin, non ? Surtout quand on sait qu’Apple prélève sa petite commission au passage.Ces offres, vous ne pourrez pas vraiment les louper.: sur la fiche de l’app , dans les recommandations personnalisées, ou encore dans les sectionset. Pire encore, elles pourraient apparaître directement dans l’application si vous l’avez toujours sur votre appareil, ou même vous être envoyées par email via un lien direct. Le développeur a les clés du camion et peut décider où et comment ces offres vous seront affichées.Je profite d'avoir votre attention au sujet de l'App Store pour vous recommander très vivement de, il vous suffit de cliquer ci-dessous :Si cette stratégie vous rappelle ce que font déjà beaucoup d’entreprises, c’est normal. Les offres de réabonnement sont courantes dans plein d’autres secteurs. Le site Patreon a par exemple lancé le même type de fonctionnalité il y a peu sur sa plateforme, pour inciter les anciens abonnés à se réabonner pour soutenir des créateurs. Il était donc temps qu’Apple se lance, surtout quand on sait que. En réalité, pour les utilisateurs, ça peut aussi être une bonne occasion de profiter d’une promo pour redécouvrir une app. Par contre, on espère juste que les notifications ne deviendront pas envahissantes.Avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple renforce son business model basé sur les services, et fait plaisir aux développeurs qui capitalisent de plus en plus sur les abonnements, au détriment des achats uniques. Si vous pensiez pouvoir échapper à vos anciens abonnements, détrompez-vous, c’est une stratégie plutôt maline,