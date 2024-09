Test de l'iPhone 16 : un iPhone presque Pro

Une génération vraiment Pro !

cette génération non pro est la plus pro jamais conçue par Apple

Et ce nouveau Bouton Photo ?

Seuls les téléphones Pro ont des écrans ProMotion plus fluides qui vont jusqu'à 120 Hz, tandis que les 16 et 16 Plus sont bloqués à 60 Hz

la véritable raison de la mise à niveau est le nouveau bouton de contrôle de la caméra si vous êtes dans la création de contenu

La gamme de couleurs disponibles, y compris des options étonnamment vibrantes, font une excellente première impression, et la vitesse de la plate-forme A18 d'Apple, combinée à deux excellents appareils photo et à un tout nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo, font de l'iPhone 16 un excellent choix pour les personnes qui n'ont pas besoin de passer au Pro.

De belles performances photo

Vous vous amuserez beaucoup avec cette mise à niveau. La plupart du temps, il en résulte des photos uniques avec des touches inattendues de couleur ou de texture, en particulier lorsqu'elles sont mariées aux nouveaux styles photographiques d'Apple qui sont mieux adaptés aux tons de peau et à la fantaisie créative.

L'iPhone 15 était une véritable avancée après quelques années de jachère, mais l'iPhone 16 va encore plus loin avec de nombreuses fonctionnalités de niveau Pro qu'il lui manquait auparavant : ses capacités de photographie macro, son très pratique Bouton Action et ses composants internes beaucoup plus puissants. Il y a beaucoup de petites améliorations qui mises ensemble donnent quelque chose d'important

Des couleurs de folie

L'ensemble des personnes ayant pu mettre la main sur les iPhone 16 et 16 Plus sont, que résument fort bien Kimberley Gedeon deet Robert Leedham deEn effet, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus disposent de la nouvellegravée en 3nm (qui leur ouvrira les portes d'Apple Intelligence le moment venu) et doté d'un Neural Engine à 16 cœurs, 2x plus rapide (nécessaire pour l'IA). Cette dernière est dotée de 6 cœurs CPU (2 rapides et 4 économes), de 5 cœurs GPU. Elle se veut 30% plus rapide que l'iPhone 15 en CPU et 40% en GPU !A cela, s'ajoutent le(qui était une exclusivité des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max l'année dernière) mais aussi le(commun à toute la gamme cette année). Pour rappel, il s'agit d'un bouton tactile recouvert par du saphir et qui permet de prendre une photo avec un seul clic.Allison Johnson de The Verge se veut. Pour elle, il s'agit d'un appareil photo assez fiable avec des styles polyvalents.Elle trouve le nouveau bouton d'action très pratique mais en revanche elle n'est p. Elle avoue qu'elle s'y perd un peu entre les appuis courts et longs.Notons qu'elle est aussiDiamétralement opposé, on trouve Jacob Kroll de. Apparemment, il s'y retrouve beaucoup plus, estimant qu'il s'agit d'une amélioration majeure, [qui] permet de capturer facilement des photos ou d'enregistrer des vidéos tout en ajustant intuitivement les paramètres en cours de route.Grand fan de photo macro,(GQ).Ces dernières semblent particulièrement réussies, la moisson 2024 étant plus soutenue que la précédente (un peu pâlichonne et trop pastel).Pour rappel,: bleu, vert, rose, blanc et noir et en 128, 256 ou 512 Go. Côté prix, l'iPhone 16 commence àcontre 1 169 euros pour l'iPhone 16 Plus.