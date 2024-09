Les iPhone 16 et 16 Pro seront plus faciles à réparer

Des réparations facilitées

• Il est possible de configurer le module TrueDepth de Face ID directement sur l'iPhone sans passer par un Mac (et ce y compris d'anciennes générations jusqu'à l'iPhone 12)

• Le module TrueDepth peut être échangé entre l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro

• Apple peut réparer le LiDAR des iPhone 16 Pro (sans toucher au module arrière) • Les iPhone 16 Pro ont été conçus avec un accès simplifié à certains composants.



Des batteries plus faciles à changer

le design interne de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus a également été repensé pour loger une batterie encore plus volumineuse et dissiper la chaleur, tout en facilitant d’éventuelles interventions sur la batterie

Electro-adhésion, qu'est-ce c'est ?

Voilà à quoi pourraient ressembler les prochaines batteries d'Apple

droit à la réparation

Après quelques suppositions émises par les journalistes ayant mis la main sur les premiers iPhone 16 et 16 Pro,Dans le communiqué de presse de Cupertino pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, Apple avait indiqué que. Sans en dire plus, cette petite phrase a tout de même suscitéD'aprèspour fixer les batteries d'au moins un des prochains iPhone, avant de généraliser cette méthode à l'ensemble de la gamme pour les iPhone 17.Pour cela, Cupertino laisserait de côté ses batteries enrobées d'une pellicule non conductrice noire. Elle utiliserait des modèles avec une couche de métal permettant de décoller la batterie du châssis (également en métal) en appliquantCette méthode nécessiterait donc, mais simplifierait le retrait de la batterie pour les techniciens disposant du bon matériel. Bien entendu, il faudrait toujours ouvrir l'iPhone pour accéder à la batterie et cette nouvelle méthode d'électro-adhésion ne changerait pas grand chose pour le grand public.. En effet, les appareils -ayant un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP67 qui conservent 83 % de capacité de batterie après 500 charges complètes et 80 % après 1000 charges- n'ont pas besoin de. Mais peut-être qu'Apple a voulu en faire un peu plus, histoire de montrer patte blanche en matière de réparabilité de son produit phare. Notons que le communiqué de presse d'Apple pour l'iPhone 16 Pro ne mentionne aucun changement dans la réparabilité de la batterie.