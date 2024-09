Qu'attendre de l'iPhone 17 : ProMotion et Face ID sous l'écran ?

Bientôt du Promotion

Pour Ross Young () le spécialiste de l'affichage, l'iPhone 17 standard et le supposé(un modèle intermédiaire plus fin) seraient. Ce dernier irait entre 1 et 120Hz sans avoir un impact trop important sur l'autonomie, le tout avec l'écran toujours allumé (apparu sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max)Pour cela, Apple pourrait équiper toute la gamme(pour) nécessaire à la technologie ProMotion. Pour rappel, les modèles iPhone 13 Pro peuvent descendre à 10 Hz, contre 1 HZ pour les modèles iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus standard ont toujours des écrans de 60 Hz.Dans un post partagé par X,(ce qui est déjà disponible chez plusieurs marques concurrentes sous Android). Avant de semanu militari -évoquant une erreur de publication ! La rumeur de Face ID sous l'affichage a été évoquée pendant plusieurs années, mais elle ne s'est pas concrétisée.Enfin,. La rumeur veut donc qu’elle s’éloigne de l’iPhone 17 pour voguer vers l’iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max de 2026.Selon les dernières rumeurs en provenance des chaines de productions (et plus précisément des fondeurs),. En revanche,du Taïwanais de puces.La diminution de la gravure rime généralement. Et il serait logique que seuls les modèles Pro soient les premiers concernés.D'après Jeff Pu (), les iPhone de 2025 devraient bénéficier d'unSelon une toute récente rumeur sur. Cette augmentation concernerait a priori tous les modèles de la gamme et pas seulement les versions Pro, mais rien n'est moins sûr. Jusqu'à présent, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus disposent de 6 Go de RAM, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de 8 Go de RAM. Cette année, Apple devrait proposer 8 Go sur toute la gamme, avant une nouvelle différenciation l'an prochain.Sur ce point, Jeff Pu rejoint Ming-Chi Kuo : il s'agirait d'une mise à niveau notable par rapport aux caméras frontales actuelles de 12 mégapixels utilisées par Apple.. Ce dernier aurait un nouveau traitement anti-reflets, plus résistants aux rayures.Selon des sources provenant des chaînes d'approvisionnement, Apple pourrait effectivement disposer d'un nouveau verre en 2025, probablement fabriqué par. Celui-ci équipe déjà les iPhone actuels avec le, offrant une surface encore plus résistante aux micro-rayures, et un traitement anti-reflet plus performant.D'après Ming-Chi Kuo,, y compris un iPhone SE de quatrième génération au premier trimestre de l'année et un tout nouveau modèle d'iPhone 17 ultra-mince au troisième trimestre.. D’ailleurs, Apple a prolongé son contrat avec ce dernier jusqu'en 2026, de sorte que la transition vers ses propres puces pourrait se faire progressivement sur plusieurs années. Il faut dire que la firme californienne travaille sur le sujet depuis de nombreuses années, elle a notamment acquis la majorité de l'activité modem pour smartphones d'Intel en 2019.Pour le moment,. Souvenez-vous : tout n’a pas été au beau fixe entre les deux partenaires. En 2017, Cupertino avait poursuivi Qualcomm pour des pratiques anticoncurrentielles présumées, une histoire réglée à l’amiable en 2019 (comme par hasard).