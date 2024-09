Chute, coups et attaque au couteau : l'iPhone 16 Pro est-il plus résistant ?

tests

Ainsi Sam Kohl -quipour être l'un des premiers à tester la durabilité de l'iPhone 16 Pro- s'est livré à quelques chutes à plus ou moins hautes distances.Lors de ses différents essais, il a constaté que. Les chutes latérales semblent impacter particulièrement ce dernier. Il estime que les coups sur les cotés auront tendance àque sur l'iPhone 15 Pro.On peut aussi remarquer que les coins se sont abimés très facilement lors des chutes au sol.. Pour celui-ci, on notera l'emploi d'objets contendants et pointus, à savoir un marteau et un couteau. Comme prévu, il n'y a pas eu de différences notables par rapport aux modèles des années précédentes.Si vous grattez avec un couteau, les bords en titane de l'iPhone 16 Pro finissent par se rayer. Si vous frappez l'arrière de l'appareil avec un marteau, il finira par se briser. Si vous frappez l'écran de l'iPhone 16 Pro avec un marteau, il se passera la même chose...s. Pour l'iPhone 16, il n'a pas faillit à sa réputation et fait passer un iPhone 16 Pro Max de vie à trépas avec ses célèbre cutters, tournevis et autres poinçons.Le tout dans un style très soft, avec un côtédans la voix. Il est en revanche beaucoup plus minutieux et use de différents appareils et autre objets de comparaison.