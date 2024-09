"28 ans plus tard", le blockbuster le plus cher jamais tourné à l'iPhone !

28 ans plus tard

28 Days Later

28 Years Later est la suite de 28 Days Later (2002) et 28 Weeks Later (2007), qui décrivent les conséquences d'une pandémie de type zombie au Royaume-Uni. Ce troisième épisode, qui compte notamment à son casting Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Cillian Murphy, est attendu dans les cinémas le 18 juin 2025.

28 jours plus tard

Bien sûr, ce n'est pas une exclusivité, plusieurs réalisateurs se sont en effet adonné à l'exercice, comme Sean Baker ou encore Steven Soderbergh, respectivement pour Tangerine en 2015 et Paranoïa en 2018. En revanche, c'est bien la première fois qu'un réalisateur utilise la technologie de prises de vues de l'iPhone pourD'après, et ce, en utilisant aussi des équipements supplémentaires, tels que des cages en aluminium et des accessoires pour les objectifs. En outre, l'équipe du film a apparemment reçu une assistance technique d'Apple.Précisons queun caméscope à objectifs interchangeables qui enregistrait les données sur des bandes MiniDV. Le rendu était particulièrement adapté et ce choix avait été fait pour gagner du temps. Il était question de filmer certaines scènes dans un Londres abandonné et en ruine, et ce, dans des délais très limités. Au vu de ces impératifs, des caméras de cinéma classiques auraient pris beaucoup trop de temps pour être installées.Du fait de la technologie utilisée,. Et cela correspondait également à l'utilisation d'iPhone pour tourner le dernier opus rendant une sorte d'hommage à l'utilisation des caméscopes pour le film original.