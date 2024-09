Avis aux MacGyver : comment changer la batterie de son iPhone 16 avec une pile 9V

pas à pas pour démonter sa batterie

techniciens ayant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer des appareils électroniques

si on secoue doucement l’iPhone et si la batterie semble bouger, [il faudra] retirer le panneau arrière en verre et la batterie [et] procéder ensuite au réassemblage à l’aide d’une nouvelle batterie.

- Outils

- Batterie 9 V,

- Clips de la batterie 9 V (923-10726)

- Presse pour batterie (923-02657)

- Solution de nettoyage antistatique

- Pinces antistatiques

- Lingettes imbibées d’éthanol ou d’alcool isopropylique (IPA)

- Gants thermorésistants

- Outil de vérification en nylon (poussoir) (922-5065)

- Lunettes de sécurité avec protections latérales

- Sable

- Conteneur de sable

- Ventouse



le design interne de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus a également été repensé pour loger une batterie encore plus volumineuse et dissiper la chaleur, tout en facilitant d’éventuelles interventions sur la batterie

maintenir la connexion pendant 1 minute et 30 secondes, sans interruption

Améliorer la réparabilité de l'iPhone 16

• Il est possible de configurer le module TrueDepth de Face ID directement sur l'iPhone sans passer par un Mac (et ce y compris d'anciennes générations jusqu'à l'iPhone 12)

• Le module TrueDepth peut être échangé entre l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro

• Apple peut réparer le LiDAR des iPhone 16 Pro (sans toucher au module arrière)

• Les iPhone 16 Pro ont été conçus avec un accès simplifié à certains composants.



Dans le détail on trouve un(disponible en français ici ). Celui-ci se veut extrêmement détaillé et concerne lesou les utilisateurs avertis.A la fin, on notera que contrairement à l'OranginaElle glisse aussi(ces outils disponibles à l’achat dans le magasin de Self Service Repair mais peuvent être achetés auprès de revendeurs d’appareils électroniques) :Dans le communiqué de presse de Cupertino pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, Apple avait indiqué queEn effet, la firme a utilisé un autre type d'adhésif plus facile à enlever, ditpour fixer les batteries. Dans le monde d'emploi,Dans son guide, Apple explique qu'il faut, pour procéder au retrait de l’adhésif et que ce dernier peut être réalisé en utilisant des tensions plus élevées (jusqu’à 30 V), ce qui permet d’accélérer le temps de retrait. Après il suffit de la retirer avec une ventouse.. En effet, les appareils -ayant un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP67 qui conservent 83 % de capacité de batterie après 500 charges complètes et 80 % après 1000 charges- n'ont pas besoin deL'iPhone pourrait a priori bénéficier de cette exemption mais tel n'est pas le cas. Mais peut-être qu'Apple a voulu en faire un peu plus, histoire de montrer patte blanche en matière de réparabilité de son produit phare.