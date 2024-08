Rebondissement pour la keynote de l’iPhone 16 ?

UNE KEYNOTE début SEPTEMBRE... certes

une semaine à attendre

• en 2020 : annonce le mardi 8 septembre 2020, pour un évènement le mardi 15 septembre 2020.

• en 2021 : annonce le mardi 7 septembre 2021, pour un événement le mardi 14 septembre 2021.

• en 2022 : annonce le mercredi 24 août 2022, pour un événement le mercredi 7 septembre 2022.

• en 2023 : annoncé le mardi 29 août 2023, pour un événement le mardi 12 septembre 2023.

Aujourd'hui, tout le monde se demande quand aura lieu la fameuse keynote qui mettra fin au suspens et dévoilera les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Si le 10 septembre avait été avancée comme la date la plus probable la semaine dernière, un prochain hasard du calendrier pourrait venir chambouler les projets d'Apple.Le 11 septembre n'étant pas un choix des plus judicieux aux États-Unis, il reste donc le jeudi 12 septembre -mais le jeudi n'est pas dans les habitudes d'Apple. Ou reporter l'évènement à la semaine suivante, soit au mardi 17 septembre. Mais certains pensent qu'En effet, le 2 septembre est écarté d'office, il s'agit de la fête du travail aux États-Unis.Dans cette dernière hypothèse, Apple devrait prévenir journalistes, médias et partenaires rapidement et cette annonce devrait intervenir dès cette semaine, au plus tard en début de semaine prochaine.En effet, si l’on se réfère aux éditions précédentes, la date devrait être connue d'ici la semaine prochaine. Pour rappel, Apple avait choisi d'envoyer ses invitations et de tenir son évènement aux dates suivantes :