Apple doit produire un nombre incroyable de documents face à Epic Games

nouveau rebondissement ?

qui demande 1,3 millions de pièces à ce stade de la procédure et surtout sur le même sujet ?

Rappel du conflit entre Apple et Epic Games

Un autre rebondissement vient en effet d'avoir lieu dans l'affaire. Après plusieurs audiences, Apple était censée produire 1,3 million de documents liés aux règles de l'App Store.Mais-estimant que les délais étaient trop restreints pour pouvoir se défendre correctement et apporter autant de pièces. Elle avançait également le caractère dilatoire de la demande d'Epic Games et avançait plusieurs précédents juridiques (pense-t-elle).Pour Cupertino, Epic Games n'est pas en mesure d'établir comment les règles d'Apple affectent directement ses activités. Pour elle, il n'y a: ils pourraient tout à fait décider de rester sur l'App Store.Mais la justice américaine vient de refuser, estimant peu convaincants ces nouveaux arguments. Surtout qu'il s'agit de la deuxième demande de report, la juge Yvonne Gonzalez Rogers ayant déjà donné six mois de plus à Apple le 31 mai dernier. Il ne reste plus qu'à la firme californienne de s'accélérer pour compléter son dossier.La pomme de la discorde a été jetée pendant l'été 2020,Immédiatement, Apple avait banni Fortnite de l'App Store.Dans la foulée, Epic -qui avait prévu le coup- avait entrepris une grande campagne médiatique contre Apple et l'avait attaqué en justice. Le développeur soutenait en effet que la firme californienne détenait un monopole et exerçait dessous couvert des directives de l'App Store.Apple a été contrainte d'assouplir certaines des règles de l'App Store. Mais le juge avait reconnu une violation délibérée des conditions de l'App Store et n'avait pas obligé Apple à rendre Fortnite accessible dans son magasin tant qu'il n'obtempérerait pas.