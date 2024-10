L'iPhone 16 est-il beaucoup plus cher à produire que l'iPhone 15 ?

Image ©iFixit

Pour cette année et sans surprise,. Ce n'est pas tout à fait surprenant, car l'iPhone 15 Pro Max coûtait déjà environ 12 % de plus que son homologue de 2022.D'après. En comparaison, l'iPhone 15 Pro Max revenait à 453 dollars, soit une augmentation de 32 dollars. Les modèles non Pro sont également plus chers, avec 416 dollars pour l'iPhone 16 (contre 395 dollars pour l'iPhone 15 il y a un an).Dans le détail, les deux composants les plus chers sont, qui affichent chacun un joli 80 dollars ou 16 % du total. Du côté de la plus forte augmentation constatée, on reste avec le module photo qui a vu son prix augmenter de 10 dollars. Pour leur part, la mémoire et le stockage n’ont grimpé que de seulement 5 dollars, mais -aussi minime soit-elle- cette hausse est le plus forte par rapport au coût du composant (17 et 22 dollars respectivement).Enfin, du côté de l'iPhone 16,(16% du global). La mémoire passe de 9 dollars pour 6 Go à 17 dollars mais pour 8 Go cette année. Au passage on notera que(35 dollars pour l'A16 en 2023).. Ce score est du à trois changements majeurs dans la conception et les composants internes qui facilitent l'accès aux différents éléments.: il s'agit de batteries à cellules dures et non à pochette souple.-ce qui réduit considérablement le risque d'endommagement de la batterie.Le second estCe dernier peut être enlevé via électro-adhésion. Cela a d'ailleurs été confirmé par Apple dans son nouveau guide. La firme indique qu'il est possible d'utiliser deux connecteurs avec un clips de batterie 9 volts (non fournie) pour décoller cet adhésif en appliquant une petite tension électrique.Le troisième facteur est la, augmentant la facilité d'accéder aux composants spécifiques qui doivent être réparés. Cette fonctionnalité a en fait fait ses débuts sur le modèle de base de l'iPhone 14, mais elle est maintenant également des modèles Pro de l'iPhone 16.