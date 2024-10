WhatsApp va enfin déployer des filtres et des fonds d’écran pour les appels vidéos

Rendre ses chats plus sympas (ou cacher son désordre)

ne nous voilons pas la face

Les filtres sont conçus pour vous aider à créer une atmosphère plus ludique, qu'il s'agisse d'ajouter une touche de couleur ou de créer une atmosphère plus artistique pour votre vidéo. Avec les arrière-plans, vous pouvez garder votre environnement privé et vous transporter dans un café confortable ou un salon confortable pour un look plus conventionnel et plus professionnel

One more thing

Au programme, on pourra compter sur. Les noms sont évocateurs d’une certaine ambiance : Warm, Cool, Black & White, Light leak, Dreamy, Prism light, Fisheye, Vintage TV, Frosted glass et Duo tone. Les arrière-plans suivent avec le même mouvement : Blur, Living room, Office, Cafe, Pebbles, Foodie, Smoosh, Beach, Sunset, Celebration et Forest.Ces nouveaux filtres ont pour but de donneraux appels vidéo, tout en leur conférant une petite touche personnelle. Mais en pratique,, il s’agit aussi de cacher et modifier rapidement son environnement, notamment lors du chat du groupe de parents (parce que vous n’avez pas eu le temps de ranger le linge sur le lit par exemple). Ou tout simplement de protéger sa vie privée et de ne pas montrer son intérieur à l’ensemble de vos collègues., a déclaré un représentant à nos confrères américains.En outre, WhatsApp prévoit un petit bonus, car la mise à jour propose également d'. Il sera alors possible de trouver les nouveaux effets en appuyant sur la nouvelle icône en haut à droite de l'écran lors d'un appel vidéo individuel ou un de groupe.Dans tous les cas, on attend toujours la version sur l’iPad, qui commence vraiment (mais vraiment) à tarder…