L’iPhone 16 se vend mal

Les iPhone 16 Pro les plus touchés

Les modèles standard prennent le dessus

Des signes de reprise attendus malgré tout

D’autres analystes, comme Dan Ives de Wedbush, estiment ces chiffres légèrement plus élevés, àToutefois, cela reste très en deçà des objectifs fixés par la marque.Les modèles Pro sont les plus touchés, avec une chute des ventes de 27% pour l’ iPhone 16 Pro et de 16% pour le Pro Max, représentant respectivement 9,8 millions et 17,1 millions d’unités vendues. En comparaison, lors du lancement de l’iPhone 15, les préventes avaient généré un engouement bien plus important., notamment en Chine, où des fabricants comme Huawei regagnent du terrain avec des innovations agressives. L’absence d’Apple Intelligence sur ces nouveaux iPhone lors de leur lancement (et toujours actuellement) a peut-être aussi limité l’engouement.On l’a dit, les modèles Pro connaissent une baisse importante, mais les iPhone 16 et 16 Plus semblent bénéficier d’un léger regain d’intérêt par rapport à leurs prédécesseurs., qui reste un indicateur clé pour la santé financière de l’entreprise. Les consommateurs se tournent davantage vers les modèles moins chers, ce qui pourrait réduire les marges bénéficiaires de l’entreprise. On sait aussi que les améliorations notables des caméras et des processeurs des versions standard rendent l’achat d’un modèle Pro un peu moins attractif pour une partie du public.En fait, les ventes des iPhone 16 et 16 Plus auraient même légèrement augmenté par rapport aux modèles de l’année dernière. Ce basculement de la demande vers des modèles plus abordables reflète également une tendance plus large chez les consommateurs,, surtout dans un contexte économique incertain.Malgré ce départ compliqué, certains signes laissent espérer une reprise dans les mois à venir. Apple a optimisé sa chaîne d’approvisionnement,D’autres facteurs pourraient aussi stimuler les ventes, notamment l’arrivée des fêtes de fin d’année, période durant laquelle les ventes de smartphones atteignent généralement un pic.. L’activation d’ Apple Intelligence (pas chez nous) aidera aussi forcément les ventes.Avez-vous craqué de votre côté ? Si non,? Dites-nous tout.