Apple Intelligence prendra-t-elle beaucoup de place sur l’iPhone ?

Quel stockage ?

Apple Intelligence est disponible sur l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, tous les modèles d'iPhone 16 et les modèles d'iPad et de Mac avec M1 et modèles ultérieurs. Les iPhone nécessiteront 4 Go de stockage.

les besoins de stockage pour les modèles Apple Intelligence intégrés augmenteront à mesure que davantage de fonctionnalités seront déployées

Quel calendrier pour Apple Intelligence ?

Selon un document publié par Apple avec la dernière version bêta d'iOS 18.1 (dans une section dénommée), la firme apporte une réponse ! En effet,Dans une note de bas de page, il est également indiqué que. Ce qui sous-entend tout naturellement que l'IA sera de plus en plus gourmande en espace, au fur et à mesure des fonctions, puisqu, soit dans trois petites semaines. Au menu, on trouveraity compris une meilleure compréhension des demandes, les premiers outils d'écriture, les fonctions de/ les réponses suggérées pour Messages, Mail et d'autres applications, un, la possibilité dedans Photos via un prompt succinct, l'enregistrement et la transcription des appels téléphoniques, mais aussi un nouveau mode de mise au point.. Durant la keynote, Apple a déclaré qu'Apple Intelligence serait disponible en anglais pour ses utilisateurs domiciliés en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Des mises à jour similaires comme iOS 17.2 et iOS 16.2 avaient d'ailleurs été publiées en décembre.Ainsi,Pour rappel, cette dernière va permettre de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de votre photothèque.depuis presque deux ans.Ces derniers sont également prévus pour décembre, ce qui permettra de briller à Noël. Techniquement, il s'agit d'un émoji maison que l'on pourra créer directement à partir du clavier dans Messages, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode.Avec l'autorisation de l'utilisateur, Siri pourra afficher les réponses de ChatGPT directement en réponse aux questions et autres prompts. ChatGPT pourra aussi être une option de la fonction Outils d'écriture. Notons qu'il sera basé sur GPT-4o d'OpenAI., et les abonnés ChatGPT Plus pourront connecter leurs comptes pour accéder aux fonctionnalités payantes sur ces appareils. Côté confidentialité, Apple a déclaré qu'OpenAI ne stockera pas les demandes effectuées auprès de ChatGPT et que les adresses IP des utilisateurs seront masquées.De son côté,Il pourrait s'agir d'une version intermédiaire davantage axées sur les bugs et la stabilité du système, la plus grande mise à jour serait iOS 18.4.On trouverait : adaptation au contexte personnel, sensibilisation à l'écran et contrôles plus approfondis par applicationApple a déclaré qu'-telles que le chinois, le, le japonais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, le coréen, le vietnamien et d'autres- l'année prochaine. A priori pour iOS 18.4, et ce, afin de résoudre(le DMA) avec le déploiement d'Apple Intelligence en Europe.