Apple veut révolutionner l’autonomie et la gestion de la batterie de l'iPhone

Un suivi amélioré

iOS 17.4 : iPhone 12 Pro Max (gauche), iPhone 15 Pro (droite)

inconnue

iPhone 12 Pro avec la dernière bêta d'iOS 18.0

iPhone 12 Pro sous iOS 18.1 beta 3

Des limites de charge

De nouvelles informations sur l'état de la batterie

i

La charge de votre iPhone peut prendre plus de temps que prévu si vous utilisez :

• Un chargeur filaire qui fournit 7,5 W ou moins

• Un chargeur sans fil qui fournit moins de 10 W, comme un chargeur certifié Qi1 .

Il y a quelques mois,, comme le pourcentage de capacité maximale et le nombre de cycles. Désormais, iOS 18 indique, mais uniquement pour les iPhone 15 et les iPhone 16.Sur les deux derrnères générationsIl faut alors descendre en bas de l'écran pour trouver la date de fabrication de la batterie, sa date de première utilisation et son nombre de cycles.Mais Apple avait quelque peu bridé les informations concernant les autres générations d'iPhone, notamment si l'on avait procéder au changement de sa batterie auprès d'un réparateur non agréé -ce qui était mon cas lors d'un passage éclair au Cnit de La Défense (à vous de trouver l'enseigne).Dans les captures ci-après, la première bêta d'iOS 18 m'indiquait qu'il n'était pas possible d'afficher certains renseignements sur la batterie, car la pièce était. De même, je n'avais pas accès à la capacité maximum quand je cliquais sur cet onglet., puisque mon iPhone 12 Pro me donne un des renseignements manquants : celui de la capacité maximum (100% car j'ai procédé au changement très récemment).Avec iOS 18, on trouve de nouveaux réglages, mais ces derniers sont réservés aux iPhone 15 et iPhone 16 uniquement. Il s'agit d'une option à activer dans l'app Réglages > Batterie. Cette dernièreen introduisant de nouvelles options à 85 %, 90 % et à 95 %. Cela permettra d'améliorer la durée de vie de la batterie en réduisant le temps de limite de charge.Dans l'application Réglages,. Les périodes de charge lente sont indiquées en orange au niveau du graphique qui montre l'utilisation de la batterie et la charge au cours des dernières 24 heures ou des 10 derniers jours.Ainsi dans le graphique ci-dessous (qui correspond à une de mes charges), j'utilise un chargeur lent d'Apple 5W. Quand je clique sur le petit, je suis renvoyée sur une page support qui indique :