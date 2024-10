Le Google Pixel 9a pourrait arriver plus tôt que prévu

Un calendrier de lancement chamboulé

Une nouvelle stratégie de sorties régulières

Quel impact sur les mises à jour Android ?

Cet ajustement stratégique pourrait marquerde ses smartphones de milieu de gamme, avec des mises sur le marché désormais bien plus anticipées par rapport à ses pratiques habituelles.Traditionnellement, Google attendait l’automne, autour du mois d’octobre, pour dévoiler ses nouvelles séries de smartphones., soit deux mois avant la date prévue. Cette accélération pourrait être liée à une volonté d’aligner ses lancements avec ceux de ses partenaires du secteur. Selon plusieurs sources, le Pixel 9a sera disponible en précommande dès la mi-mars 2025, avec une commercialisation avant la fin du mois. Ce modèle sera proposé en quatre coloris : Porcelaine, Obsidienne, Pivoine et Iris, offrant aux consommateurs plus de diversité dans le choix esthétique de leur nouveau Pixel, et c’est tant mieux.Selon plusieurs sources, Google pourrait désormais conserver ce nouveau calendrier avancé pour sa gamme de smartphones. Cela signifie que le Pixel 10a, prévu pour 2026, pourrait lui aussi être lancé dès le mois de mars. Ce changement dans la cadence des lancements fait écho à cette tendance plus large chez Google, évoquée plus haut, qui bouleverse son approche depuis l’introduction du Pixel 9. Les fuites de rendus CAD du Pixel 9a , apparues bien plus tôt que prévu, renforcent l’idée d’un lancement anticipé.et de concurrencer plus directement d’autres marques de smartphones.Ce bouleversement des calendriers de lancement n’affecte pas seulement les smartphones. Android 16, initialement attendu pour l’automne 2025, pourrait également être déployé plus tôt, dès le deuxième trimestre de l’année. Bien que cette mise à jour soit prévue avant la fin du mois de juin 2025,. Ce changement de stratégie permettrait de faire en sorte que les nouveaux appareils de Google disposent des toutes dernières innovations logicielles dès leur commercialisation, en ligne avec les grandes annonces du marché.En accélérant ses lancements, Google pourrait clairement améliorer sa compétitivité face aux autres grands acteurs du marché, tout en optimisant les périodes de ventes importantes,