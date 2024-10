Apple veut sauver le bouton photo de l’iPhone 16

38 secondes pour convaincre

Commande de l’appareil photo

Comment utiliser / désactiver le bouton Photo

• Un clic unique : ouvre l'application Appareil photo ou une application tierce compatible

• Un clic unique dans l'application Appareil photo : prend une photo,

• Appui prolongé : ouvre l'app Appareil photo et commence l'enregistrement vidéo,

• Un appui léger et unique : verrouille la mise au point et l'exposition sur un sujet (disponible plus tard à l'automne 2024),

• Double pression légère : ouvre un mini menu d'aperçu de l'appareil photo, qui permet aux utilisateurs de sélectionner différentes commandes comme l'exposition ou la profondeur de champ,

• Balayer la surface du bouton : ajuste différents paramètres tels que le zoom, l'exposition ou la profondeur de champ.

Même si la vidéo ne s’intéresse qu’à la gamme Pro, on pourra sans difficulté les reproduire sur les deux autres iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Les fonctions sont donc listées et montrées à grande vitesse, permettant ainsi d’avoir une vision complète des apports pour la capture de moments importants de sa vie quotidienne.On débute donc par l’ouverture d l’app Appareil Photo, puis, en un glissement d’index, on passe par les quelques réglages accessibles avec la zone tactile : le zoom, la balance des blancs, l’ouverture/la profondeur de champ, etc.Le dispositifpeut reconnaître et répondre à plusieurs gestes et pressions, qu'il va falloir apprendre à utiliser !Cette publicité arrive en effet au moment où de nombreuses voix s’élèvent pour critiquer la. À tel point que beaucoup se demandent comment désactiver ce bouton entièrement tactile.. En effet, il n'est pas très simple à utiliser : une réaction aléatoire à la pression (la sensibilité n'est pas optimale), trop de combinaisons possible, trop de réflexion pour se souvenir du bon geste ce qui ralentit la prise de photos. Son positionnement n'est pas heureux notamment avec les systèmes de fixations des trépieds, d'un stabilisateur ou d'un support de voiture.Mais il existe un moyen de le désactiver, tout simplement en passant par les paramètres d'accessibilité.