Avec l'iPhone 16 Pro, Apple veut mettre "Hollywood dans la poche" !

. Et c’est ce dernier qu’Apple a choisi de mettre en avant dans une vidéo un peu plus longue qu’à l’accoutumée.Pendant une minute et huit secondes, elle nous montre ainsimettant en scène un corbeau, un homme dans le vent, une astronaute (façon 2001 l’Odyssée de l’Espace) en perdition en pleine éclipse, une cavalière, ou encore un clown enflammé. Avec en fond sonore, Danielle Ponder et son titreComme d’habitude le tout est très beau, très vendeur et magistralement mis en scène. Après, Apple veut mettre, rien de moins. Sur son site, Cupertino reprend le même discours en indiquant que le Dolby Vision 4K à 120 i/s et les 4 micros de qualité studio permettent d’avoirpour un momentPour rappel,–une combinaison de réso­lution et de fréquence d’images inédite sur iPhone. Cela est rendu possible grâce à la nouvelle caméra Fusion 48 Mpx avec capteur quad‑pixel de 2ᵉ géné­ration, associée à la puce A18 Pro. Ainis, vous avez la possibilité de filmer en Dolby Vision 4K à 120 i/s dans les modes vidéo et ralenti.Une fois filmée, il est possible d’ajuster la vitesse de lecture d’une séquence, et donc de multiplier les possibi­lités de montage. Apple évoque d’ailleursavec la nouvelle option mi‑vitesse, ou un effet cinémato­graphique, avec un ralenti à 24 i/s.. Ces micros réduisent le bruit de fond pour restituer des sons plus fidèles. En outre, Apple a rajouté de l'Audio spatial et une réduction impressionnante du bruit, qui permettent de réhausser le son des vidéos.