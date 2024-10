Chicago vue des airs avec un iPhone 16 Pro Max monté sur un drone

un iPhone monté sur un drone

Joey Helms a choisi sa ville natale,, pour sa démonstration cinématographique de l'iPhone 16 Pro. Mais il était accompagné de, véritable virtuose des airs. En effet,, pour réaliser les prises de vue aériennes du centre ville et des abords du lac Michigan.Le tout shooté en ProRes LOG 4K et (en partie) à 120 ips. Le montage a été quant à lui réalisé avec, avec un étalonnage des couleurs obtenu avec la nouvelle collection iPhone LUT.On part ainsi dansen passant par le métro, le haricot géant (plus communément appelé le Cloud Gate), la Buckingham Fountain, la Willis Tower, le Pavillon Jay Pritzker ou encore Marina Cuny et ses deux tours jumelles.Au vu du résultat, on espère ardemment et très rapidement unou un Making-Of, pour découvrir les coulisses du tournage. Bien évidemment, on est très loin des drones grand public avec leur caméra intégrée. Les deux hommes ont utilisésur lequel il est possible de monter une caméra (ou, comme ici, un iPhone) pour filmer dans de meilleures conditions.Mais le but est aussiet de pousser le public à acheter un iPhone 16 Pro. Mais il ne faudrait pas non plus oublier que la vraie star ici c'est peut-être le pilote...