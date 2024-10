Des employés de la cité des iPhone (Foxconn) ont été arrêtés ! Mais pour quelle raison ?

Une arrestation arbitraire ?

d'une infraction similaire à un manquement de confiance, bien que la nature exacte des allégations n'ait pas pu être déterminée

cette détention inappropriée ../.. pourrait gravement nuire à la confiance des investisseurs en Chine

La cité des iPhone en péril

D'après le, ces employés seraient accusés. Mais le bureau estime ces raisons assez obscures, et pencherait plutôt pourestimant queL'usine Foxconn de Zhengzhou -surnommée la cité des iPhone-. Au delà de ce chiffre, il s'agit d'une entité autonome. En effet avec environ 300 000 employés, c'est une véritable ville à elle seule.A l'époque du Covid, le gouvernement chinois s'était montré inflexible et avait préconisé la mise en place d’une production en boucle fermée, autorisant les employés à vivre 24 heures sur 24 au sein de l’usine afin d’éviter tout risque de propagation du virus en dehors du site.Aussi les enjeux sont très élevés pour Foxconn et Apple, du fait de la position et de l'importance économique du site Zhengzhou au niveau de l'iPhone. L'essor de la firme taïwanaise avait commencé au début des années 2000, lorsque Cupertino avait lancé le tout premier iPod.De même, pour les citoyens taïwanais travaillant en Chine,. La détention de personnel clé pourrait. Ce n'est pas la première fois que Foxconn doit faire face à des défis dans le pays. En 2023, les autorités chinoises ont enquêté sur l'entreprise lors de la campagne politique de Terry Gou pour la présidence de Taïwan.. En cas d'invasion de Taiwan, TSMC a d'ores et déjà annoncé avoir les moyens de désactiver à distance l'ensemble des machines de pointe utilisées dans les usines -quitte à activer un kill switch pour les détruire et protéger les technologies.