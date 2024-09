iPhone 16 : très mauvaise nouvelle pour Apple

Une demande en baisse au lancement pour l'iPhone 16 Pro

Patatras

Des chaînes de production pourtant à plein régime

Ming-Chi Kuo sait tout

Quelles solutions pour Apple ?

L’analyste Ming-Chi Kuo, connu pour ses prévisions précises concernant Apple, a révélé que. En revanche, les modèles standards, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, ont respectivement enregistré des hausses de 10% et 48%.Un des facteurs expliquant la baisse des ventes des modèles Pro est l’absence de la fonctionnalité phare, l’Apple Intelligence, qui n’était pas disponible au moment du lancement. Le fait que cette fonctionnalité ne soit, en plus,, plus fortement encore qu’aux États-Unis. Aussi, la concurrence accrue en Chine a également affecté la demande pour ces modèles haut de gamme.Malgré cette situation, Apple a réussi à augmenter la production de l’ iPhone 16 Pro Max avant les précommandes, grâce à une amélioration des rendements de fabrication de la caméra tétraprisme., de quoi éviter la frustration des clients intéressés par le modèle le plus haut de gamme de la marque.Cette baisse de la demande au lancement reste un vrai problème pour Apple, car les modèles standards, bien qu’en augmentation,, beaucoup plus rentables pour la marque. La situation pourrait donc évoluer avec le lancement d’ Apple Intelligence plus tard dans l’année, ainsi que les promotions de fin d’année, notamment aux États-Unis, en Europe et en Chine.Si ces initiatives ne permettent pas de stimuler les ventes,, sans entrer dans les détails.dans sa stratégie de lancement, peut-être de communication, et pourquoi pas aussi de conception de ces nouveaux iPhone, pour rendre à nouveau ce produit plus désirable et faire exploser ses ventes ? Donnez-nous vos idées en commentaire et on les transmettra à Tim Cook !