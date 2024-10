Xiaomi 15 Ultra : une fuite révèle les détails de son impressionnante caméra 200 MP

Une caméra de 200 MP en exclusivité pour l’Ultra

Xiaomi 14 Ultra

Comparaison avec le Xiaomi 14 Ultra

D’autres spécifications techniques en fuite

Date de lancement et concurrence

Alors que les modèles Xiaomi 15 et 15 Pro devraient se contenter d’une caméra téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique 3x,. Cette caméra, associée à une lentille de 100 mm offrant un zoom optique 4,3x, promet des images d’une qualité exceptionnelle, sur le papier en tous cas, avec un niveau de détail sans précédent sur un smartphone. L’ouverture f/2.6 de cet objectif permettra également, en toute logique, de capturer des images nettes, même en basse lumière, renforçant ainsi l'objectif de polyvalence de l’appareil, souhaité par Xiaomi.Le Xiaomi 14 Ultra, lancé plus tôt cette année, était doté d’une caméra périscope de 50 MP avec une focale équivalente à 120 mm et un zoom optique 5x.. Ce compromis entre taille du capteur et longueur focale est essentiel pour maintenir des performances élevées tout en conservant un design adapté à un smartphone. Attendons quand même de voir les photos créées par ce capteur avant de nous emballer.En plus de cette caméra téléobjectif de 200 MP, le Xiaomi 15 Ultra devrait être équipé d’une deuxième caméra téléobjectif de 50 MP avec un zoom 3x, identique à celle présente sur les modèles Xiaomi 15 et 15 Pro.Le Xiaomi 15 Ultra devrait être lancé lors d’un événement séparé des autres modèles de la série, comme cela avait été le cas pour le Xiaomi 14 Ultra.. Ce calendrier permettrait à Xiaomi de rivaliser directement avec le Samsung Galaxy S25 Ultra , dont la sortie est également prévue pour janvier. Ce choix stratégique doit permettre à Xiaomi de capter une plus grande part de marché face à son principal concurrent.