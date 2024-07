Pas de Siri intelligent avant un an sur votre iPhone 

Pas de Siri 2.0 avant neuf mois ?

Quelles fonctions pour Siri + Apple Intelligence ?

Siri sera plus intelligent

lance le podcast que ma femme m'a envoyé l'autre jour

Siri, Montre moi des photos de Stacy à New York avec son manteau rose

Dans sade ce weekend, Mark Gurman va en refroidir plus d'un. D'après lui, il serait peu probable que Siri 2.0 soit disponible avec le déploiement initial d' Apple Intelligence . Comme d’autres fonctions IA, il va falloir attendre , et ce, après une période de test bêta qui devrait commencer en janvier.Pour rappel, cette version plus performante va permettre à l'assistant vocal de contrôler les différentes actions dans les applications, de mieux comprendre ce qui est actuellement à l'écran et de déterminer ce qu'il faut faire en fonction du contexte.Lors de la keynote d'ouverture, Craig Federighi a développé les nouvelles compétences de Siri, parmi lesquelles on trouve le classement des notifications par importance,, la possibilité de créer une image personnalisé d'un ami avec un gâteau d'anniversaire (avec plusieurs styles d'images générées automatiquement).Côté design, on notepour l'assistant personnel, qui est doté d'un nouveau moteur intégré (plus naturel, pertinent...).. Par exemple, si un utilisateur envoie un message à un groupe au sujet de la randonnée, il verra des concepts suggérés liés à ses amis, à sa destination et à son activité, ce qui rend la création d'images encore plus rapide et plus pertinente.Globalement,. Derrière ce doux euphémisme, se cachent une plus grande compréhension des demandes en langage courant, et forcément une réponse plus adaptée et plus complète.Ainsi, on pourra formuler une demande de type :. Siri ira identifier votre conjoint, retrouvera le sms et fouillera dans les dizaines de messages pour trouver le podcast en question pour le lire. Il tiendra compte du contexte d'une demande et il sera possible de lui écrireOn note également des avancées du côté des notifications, avec lesqui vont apparaitre en haut de la pile. Cela va permettre decomme par exemple trouver une photo dans la librairie avec des indications préciseset il apprendra des corrections qui lui sont apportées.