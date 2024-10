L'iPhone 16 se vendrait mal...

Une coupe de 10 Millions !

Les commandes d'iPhone 16 ont été réduites d'environ 10 millions d'unités pour le quatrième trimestre 2024-1S25, la plupart des réductions affectant les modèles non-Pro. En conséquence, la production d'iPhone 16 pour le second semestre 2024 est désormais estimée à 84 millions d'unités (en baisse par rapport aux 88 millions environ précédemment) .

rien ne prouve encore qu'Apple Intelligence puisse stimuler les expéditions d'iPhone à court terme

Un bilan de plus en plus nuancé

Selon Minh-Chi Kuo,, et ce, sur une période allant de la fin de 2024 jusqu'au premier semestre de 2025. À une semaine tout juste de l’annonce des résultats financiers, cette annonce fait craindre un peu pour la période des fêtes de fin d’année.Mais la bonne nouvelle -malgré tout- est que. Les modèles haut de gamme se portent apparemment bien et devraient connaitre un réel succès durant les fêtes et se poursuivre de l’autre côté du Nouvel An, pour le début de l’année 2025. Si on a pu estimer qu’Apple Intelligence pouvait booster la gamme Pro, Ming-Chi Kuo semble plus réservé sur ce point. En effet, pour lui. Doit-on craindre une hotte moins remplie en iPhone que les années précédentes ? Toujours est-il que ces réductions -bien évidemment non confirmées par Apple- tendent vers unprévue à l'approche de l'une des périodes les plus chargées de l'année pour Apple.Pour expliquer cette situation,, qui est déjà très en retard par rapport à la concurrence. La gamme iPhone 16 ne présente pas tant de nouveautés que cela par rapport à la génération précédente, et il est possible que les utilisateurs aient préféré attendre l'année prochaine ou se rabattre vers une ancienne génération moins chère (ou vers les stocks d'iPhone 15 Pro et Pro Max, qui sont également compatibles avec l'IA). La dernière hypothèse étant qu'ils ne soient pas du tout intéressés par l'IA (d'Apple).. Ming-Chi Kuo indiquait en effet que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Maxet que les expéditions seraient similaires à celles de la gamme iPhone 15 Pro à ce stade.Il évoquait toutefois. Mais à ce moment, celle-ci était considérée comme, a priori entre 3 % et 5 %. Elle concernait déjà les modèle iPhone 16 et iPhone 16 Plus. La demande pour ces modèles serait pluspar rapport à 2023. Le mot est un peu enrobé, mais on y lit tout de même un engouement moins important.Il ajoutait de plus, que les délais d'expédition actuels pour les modèles Pro sont plus courts que les versions Pro de l’iPhone 15. D'après ses premiers retours, les fournisseurs auraient reçu