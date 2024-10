iOS 18.1 : comment enregistrer et retranscrire ses mémos vocaux ou ses appels téléphoniques

Retranscription via Dictaphone

Enregistrement et transcription des appels

Avec iOS 18.1 et iPadOS 18.1, l'application Dictaphone d'Apple, il est possible. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir récupéré les fonctions IA mais il faut tout de mêmesur English (US) qui est la seule reconnue pour le moment.Il faut alors enregistrer -ou ouvrir un fichier existant (en anglais US). N'oubliez pas de prendre votre plus belle voix et de! On pourra ensuite appuyer sur l'icône petite bulle -la même que pour afficher les paroles dans Apple Music- pour voir la retranscription.Les fichiers compatibles avec cette fonction afficherontdans la colonne de gauche, juste à côté de la durée. Les autres en seront démunis?Pour cela, il faut au moins qu'un des interlocuteurs possède iOS 18.1 (appelant ou appelé peu importe), il n'est en effet pas besoin que son correspondant l'ait pour l'utiliser.Lors d'un appel, on trouve désormais un petit bouton en haut à gauche. On peut cliquer dessus pour commencer à enregistrer (Cupertino a glissé un compte à rebours de 1 à 3), les participants en sontque l'Appel est enregistré via un message vocal. N'oublions pas qu'en France, il est interdit de procéder d'enregistrer une personne à son insu ( voir les infractions en matière d'atteinte à la vie privée - Articles 226-1 à 226-7 du Code pénal ).-pour l'instant ça ne marche pas en français. A la fin de l'appel, Apple Intelligence va générer, afin que vous puissiez revenir sur ce qui était important en un coup d'œil. Cette fonction -vraiment très pratique dans les millieux professionnels, même si un peu intrusive- se trouve dans certains logiciels de visioconférence via des services supplémentaires payants comme sur Teams.