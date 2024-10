Fuites : les Google Pixel 10 et 11 se dévoilent déjà un peu

Des fonctions d’édition IA avancées pour le Pixel 10

Video Generative ML

Speak-to-Tweak

Sketch-to-Image

Pixel 11 : un zoom 100x ?

Ultra Low Light Video

De nombreuses améliorations matérielles et logicielles

Cinematic Blur

Santé et détection d’événements

Google mise beaucoup sur l'IA avec ses Pixel

Un équilibre entre hardware et intelligence artificielle

Les fuites autour du Google Pixel 10 annoncent des fonctionnalités avancées en matière d’intelligence artificielle, particulièrement pour l’édition photo et vidéo. Parmi les outils supposés, le, facilitée par une IA qui comprend les éléments de la vidéo après capture. Google pourrait également intégrer des fonctionnalités similaires pour YouTube, notamment pour l’édition de ses Shorts. D’autres outils commeou de créer des ajouts réalistes en esquissant des formes. Ces nouveautés s’appuieront sur le processeur Tensor G5, capable de traiter des modèles IA en local, améliorant ainsi les performances et la fluidité de ces éditions.Le Pixel 11, prévu pour 2026, pourrait offrir un zoom numérique de 100x grâce à des techniques avancées de machine learning, une fonctionnalité jusqu’alors réservée aux smartphones haut de gamme de la concurrence à la qualité d’image. En parallèle, le Pixel 11 pourrait bénéficier d’une technologie, permettant la capture vidéo en très basse lumière directement sur l’appareil, une fonctionnalité jusqu’ici limitée au traitement dans le cloud. Ce mode fonctionnerait à partir de seulement 5 à 10 lux, équivalant à l’éclairage d’une bougie, et pourrait bien devenir un atout majeur pour les amateurs de photographie nocturne.En plus des capacités IA, Google semble travailler sur plusieurs mises à jour matérielles et logicielles pour ses futurs smartphones Pixel. Le, une avancée significative par rapport aux modèles actuels. Le Pixel 11 devrait, quant à lui, intégrer un nouveau moteur de rendu cinématographique, réduisant la consommation d’énergie lors de l’enregistrement. Des améliorations notables pour le modesont aussi attendues, avec la possibilité de modifier l’éclairage dans les vidéos en post-traitement.Le Pixel 11 pourrait également se démarquer par ses fonctionnalités de santé et de détection d’activités en temps réel. Grâce à un nano-TPU intégré dans le Tensor G6, plusieurs options basées sur le machine learning pourraient être disponibles, telles que. En matière de sécurité, l’appareil pourrait également détecter certains sons d’urgence. Cette technologie ouvrirait la voie à des fonctionnalités de surveillance continue pour les activités sportives, ainsi qu’à une prise en charge élargie des commandes vocales instantanées.Ces fuites montrent une fois encore la volonté de Google d’allier hardware et intelligence artificielle, en cherchant à offrir une expérience utilisateur de plus en plus immersive et assistée.Et vous ?