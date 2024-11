Après l'iPhone 16, ce pays interdit aussi la vente de Pixels

pas de Pixels non plus !

nous avons annoncé que tant que ces produits ne respecteront pas le régime que nous avons exigé, ils ne pourront pas être vendus en Indonésie.

L'indonésie, un marché qui cache bien son jeu

En effet,. Il lui est également reproché de ne pas avoir investi suffisamment dans le pays. Ces dernières années, le pays tente de dynamiser les investissements des entreprises techs étrangères en leur imposant des(40% tout de même).Lors d'une conférence de presse, Febri Hendri Antoni Arif, porte-parole du ministère de l'Industrie, s'est prononcé sur l'interdiction de vente des derniers Pixels de Google. Il a précisé :Cette décision est loin d'être anecdotique au vu des chiffres mondiaux. En effet l'Indonésie n'est pas un si petit marché que cela. Le pays constitue laet compte une population très jeune et férue de technologie, avec plus desur une population totale de 280 millions d'habitants. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque l'Indonésie compte, ce que les entreprises technologiques voient comme une aubaine.Le marché des smartphones y est largement dominé par les sociétés chinoises Xiaomi, Oppo et Vivo, ainsi que par Samsung. En pratique, il ne reste qu'aux habitants désirant vraiment un iPhone 16 de se rendre à l'étranger pour en acheter un et de s'acquitter des frais de douane, soit environ 155 dollars pour un iPhone 16. Même punition pour ceux désirant un Pixel