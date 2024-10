Ce pays interdit toujours la vente d'iPhone 16 

un iPhone 16 toujours interdit de séjour

le renouvellement de la certification TKDN est toujours en attente, en attendant la réalisation d'un nouvel investissement d'Apple

L'indonésie, un marché qui cache bien son jeu

Début octobre, le ministre de l'Industrie -Agus Gumiwang Kartasamita- avait annoncé l'interdiction, déclarant que. Il expliquait que. Or, cette certification TKDN qui concerne l'utilisation de composants nationaux dans les biens et services est indispensable pour commercialiser l'iPhone 16.D'après. Apparemment, la certification a expiré et le renouvellement est en cours. Mais pour cela, la procédure implique la, comme la fabrication en local, ou encore le développement d'applications dans le pays. Cupertino avait déjà du faire face à ce style de conditions lorsqu’elle avait voulu s’implanter en Inde.A cela s'ajoute un autre souci. Dans une nouvelle déclaration datée du 25 octobre, le ministre de l'Industrie a précisé qu'Apple n'a toujours pas tenu ses engagements dans le pays, à savoir le respect d'un quota de pièces produites localement pour pouvoir vendre l'iPhone. Enfin,ou s'il n'existe pas un autre moyen de remplir cette obligation (ouvrir davantage d'Apple Store, créer des emplois, participer à des formations, payer une taxe...).Pour le moment, Apple a investi 1,48 billion de roupies (), au lieu des 1,71 billion de roupies () qui étaient prévus. En outre, elle n’a créé que troisdans le pays (des écoles de développement et de code). En avril dernier, lors de son voyage en Asie, Tim Cook a déclaré qu'une quatrième entité ouvrirait prochainement ses portes à Bali.Cette décision pourrait paraitre anecdotique au vu des chiffres mondiaux. Sauf que l'Indonésie n'est pas un si petit marché que cela. En effet,En pratique, il ne reste qu'aux habitants désirant vraiment un iPhone 16 de se rendre à l'étranger pour en acheter un et de s'acquitter des frais de douane, soit environ 155 dollars pour un iPhone 16.