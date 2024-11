Nothing lance un smartphone phosphorescent, parce que pourquoi pas

Au moins celui-là vous ne le perdrez pas dans le noir

Un design façonné par les utilisateurs

Des wallpapers exclusifs

Une distribution ciblée pour une édition exclusive

Pour concevoir cette édition spéciale, Nothing a fait appel à ses utilisateurs en lançant un concours de design. Plus de 900 idées ont été soumises, parmi lesquelles certaines ont été sélectionnées et intégrées par les designers de la marque.Le design final est signé par Astrid Vanhuyse, Kenta Akasaki et Adam Bates, directeur du design chez Nothing. Le packaging et la campagne visuelle ont également été élaborés en collaboration avec des membres de la communauté.Même si ce modèle Community Edition conserve les spécifications du Phone (2a) standard, il se distingue par des éléments visuels uniques.Six fonds d’écran, appelés Connected Collection, ont été conçus pour s’harmoniser avec le design phosphorescent du téléphone et renforcer son identité visuelle.Le dos phosphorescent du Phone (2a) Plus Community Edition renvoie à la popularité des objets lumineux des années 90, revisités ici de manière un peu plus moderneLe packaging comporte également de petits rappels phosphorescents.Les 1 000 unités de cette Community Edition seront disponibles exclusivement en ligne sur le site de Nothing , avec une distribution limitée aux marchés d’Europe, du Japon et d’Asie du Sud-Est.Pour rappel, le Phone (2a) Plus est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.La batterie de 5000 mAh supporte la charge rapide de 50 W, et le téléphone fonctionne sous Android 14 avec Nothing OS 2.6.