l’iPhone se rapproche de la première place

une gamme d'entrée de gamme rationalisée

grâce aux solides débuts de la série iPhone 16 sur les marchés émergents grâce à des écarts matériels plus étroits entre les modèles de base et Pro

des expéditions records

il est essentiel de noter les obstacles géopolitiques, et le déploiement tardif d’Apple Intelligence qui pourrait considérablement entraver les performances d’Apple au quatrième trimestre festif et en 2025

Selon Le Xuan Chiew, analyste chez Canalys, Apple a réalisé des expéditions records au troisième trimestre, grâce à une combinaison stratégique d'optimisations des canaux et de la chaîne d'approvisionnement. Après les annonces d'Apple Intelligence lors de la WWDC, les consommateurs passent activement des anciens modèles d'iPhone 12 et 13 à cette nouvelle technologie. De plus, la production diversifiée d'iPhone, notamment en Inde, a considérablement réduit les délais de livraison, rationalisant l'exécution des précommandes et stimulant la demande locale grâce à des prix compétitifs.

UN IPHONE COSTAUD !

a été alimentée par des lancements agressifs de marques de smartphones proposant un catalogue actualisé avec de fortes propositions de valeur, des chiffres de mise à niveau encourageants dans un cycle de rafraîchissement favorable et un sentiment de consommation solide

Selon ce rapport, les expéditions mondiales de smartphones auraient augmenté de 5 % sur un an, atteignant 309,9 millions d'unités, soit, mais avec une baisse de 2 %, avec. La part de marché du Sud-Coréen suit la même courbe passant de 20 à 19 %, il est d’ailleurs le seul à afficher une baisse sur cette période.Enfin, Canalys est plus optimiste qu'Apple avec une hausse de 9 % avec 54,5 millions d’iPhone écoulés (contre une hausse de 5,52 % en chiffres officiels). La part de marché s’élèverait à 18 % (17 % il y a un an), permettant à Apple de se rapprocher de Samsung. Le cabinet note que la bonne santé sur ce trimestre a pu se faire. Pour le reste, on notera l’excellent performance de vivo qui progresse de 24 %.La, tels que l'iPhone 13 et 15, en Inde, a encore renforcé les expéditions des canaux d'opérateurs d'Apple aux États-Unis et en Europe, lui permettant dedans le segment milieu de gamme et de capitaliser sur la demande de remplacement. Néanmoins,. En effet, Apple a dévoilé avoir engrangé 46,222 milliards de dollars de revenus gras à l’iPhone -soit une hausse de 5,52 %. Pour ce trimestre, il pèse à peine moins de la moitié des recettes (soit 48,69 % du CA global), mais reste assez fort pour ce trimestre médian d’ordinaire assez bas.Selon la compagnie d’analyse, cette hausseA ce jour et avant la gamme iPhone 16,, et ce, sur un large éventail de prix allant de 529 euros pour l'iPhone SE en 64Go (contre 559 euros l’année dernière) à 1979 euros pour l’iPhone 15 Pro Max 1To (contre 2 129 euros l’année dernière pour l'iPhone 14 Pro Max 1To ).L’arrivée décalée de l’IA et le peu de nouveautés matérielles entre 2023 et 2024 pourraient donc bien booster davantage les ventes d’iPhone cette année. Il restera à attendre le prochain trimestre pour voir si Noël a sauvé l’iPhone ou pas !