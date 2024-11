Kamala Harris a-t-elle perdu l’élection à cause d’un faux appel passé ?

Un faux appel ?

Au siège du DNC, Kamala Harris encourageait donc les électeurs en les appelant directement, un geste symbolique pour inciter la participation électorale ( qui n’aura finalement pas été très utile )., donnant l’impression qu’aucun appel n’était en cours. Cette scène a été interprétée par certains comme une preuve que l’appel n’était qu’une, déclenchant une vague de critiques et de moqueries en ligne.Les réactions n’ont pas tardé, et la vidéo a rapidement été relayée par plusieurs personnalités publiques, notamment Marjorie Taylor Greene, figure du Parti républicain. De nombreux internautes et membres de l’opposition ont vu là uneconversation destinée à donner l’illusion d’un engagement de Harris envers les électeurs. Des utilisateurs des réseaux sociaux ont commenté avec sarcasme,et exprimant des doutes sur l’authenticité de ses actions. Certains se sont même demandé si une telle configuration était techniquement possible, c’est-à-dire utiliser l’ appareil photo tout en étant en appel.D’autres voix, plus modérées, se sont exprimées en défense de Harris, invoquant des raisons techniques pour expliquer l’incident. Plusieurs experts en technologie ont confirmé qu’il est possible d’utiliser l’application photo sur un iPhone sans interrompre un appel en cours., ce qui rend totalement plausible l’idée que Harris ait pu activer la caméra sans interrompre l’appel. Nous avons nous-mêmes fait le test : il n’y a rien de plus simple. Si la dernière application ouverte est l’appareil photo, et qu’un échange avec l’oreille déclenche un changement d’écran, c’est bien l’application caméra, active, qui sera visible. L’indicateur d’un appel en cours est un tout petit point vert, à peine visible, qu’on ne pourrait pas apercevoir sur une telle vidéo.Cette séquence, bien qu’anodine, a encore plus polarisé les avis en ligne à quelques heures de la fin du scrutin., mais cette affaire montre à quel point les fausses informations, accumulées les unes aux autres, ont probablement elles aussi pesé sur la campagne. Dans tous les cas, soyons honnêtes : simuler un faux appel en lançant l’application caméra serait de toute manière franchement tordu, non ?