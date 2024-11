Insolite : cet iPhone joue à la Reine des Neiges ! (survivra-t-il ?)

Libéré, délivré ?

Quelle est la résistance de l'iPhone au froid et à la glace ?

Quoiqu'il en soit, d'après Apple, pour éviter tout dommage causé par un liquide, évitez ce qui suit :

• Nager ou se baigner avec un iPhone

• Exposer un iPhone à de l’eau sous pression ou à des courants rapides, comme lors d’une douche, de la pratique de ski nautique, de wakeboard, de surf ou de Jet Ski, etc.

• Utiliser votre iPhone dans un sauna ou un hammam

• Submerger intentionnellement votre iPhone sous de l’eau

• Utiliser un iPhone en dehors des plages de température suggérées ou dans un environnement extrêmement humide

• Faire tomber votre iPhone ou le soumettre à d’autres chocs

• Démonter votre iPhone, ou en enlever des vis



En effet, les habitués de la patinoire de Milton Keynes (UK) peuvent voir depuis plusieurs semaines (deux mois en réalité), un objet pour le moins inhabituel sous la surface, mais assez reconnaissable :. Pour autant, il est impossible de le sauver pour le moment, car briser la glace fragiliserait l'ensemble...Pour la petite histoire, il est un papa qui a du se faire remonter les bretelles. En effet, un ouvrier ayant perdu son smartphone a emprunté celui de sa fille. Malencontreusement, alors qu'il travaillait de nuit sur la patinoire au moment où celle-ci était remplie d'eau avant la réfrigération, l'iPhone se retrouve pris au piège. Est-il tombé de sa poche ? S'agit-il d'une blague ?Dans tous les cas, on distingue trois capteurs -il s'agirait d'un modèle Pro. Mais on ne sait si cela lui permettra de passer l'hiver et d'attendre le 5 janvier prochain, date à laquelle la patinoire sera démontée.Les tests de résistance infligés aux appareils d'Apple sont nombreux,, et hors labo d'Apple : chute en avion à 5000 m séjour prolongé dans l'eau , l'huile ou même la bière ... L'iPhone a tout vécu ! Lors d'un précédent datant de 2015, il avait survécu à cinq jours dans un bloc de glace , mais il en est tout autre pour ce modèle-ci.