Les iPhone saisis par la police US ont tendance à redémarrer spontanément

Mais que fait la police ?

On pense que les iPhone avec iOS 18.0 apportés au laboratoire, sous certaines conditions, communiquaient avec d'autres iPhone qui étaient dans le coffre-fort. Cette communication a envoyé un signal aux appareils à redémarrer après tant de temps écoulé depuis l'activité de l'appareil ou le fait d'être hors réseau

Protection renforcée

Un nouvel écran à l'installation de la bêta

Selon des documents récupérés par le site, les forces de l'ordre américaines ont constaté. Ces derniers stockés en toute sécurité pour les besoins de l'enquête auraient redémarré spontanément, rendant plus complexe le déverrouillage.Et apparemment, ceux sous iOS 18 auraient davantage tendance à le faire, notamment s'ils ont été déconnectés de leur réseau mobile pendant une trop longue période de temps., peut-on lire dans un rapport de police.Certes, Apple se refuse toujours (un comportement inchangé depuis San Bernardino ) à déverrouiller les iPhone récupérés, sauf dans certains cas et sur décision de justice. En pratique, il est toujours très difficile de passer outre les sécurités de l'iPhone (FaceID, TouchID ou code) mais ces dernières peuvent toujours être forcées avec des outils spécifiques, dont ceux dePour rappel, iOS 17 a renforcé la protection de l’ iPhone et surtout de ses données si jamais celui-ci était volé et qu’un tiers avait obtenu le code d'accès de l'appareil. Lorsque la protection des appareils volés est activée,requise -en sus du code- pour certaines actions.Sont ainsi concernésstockés dans le trousseau iCloud, la demande d'une nouvelle Apple Card, la désactivation du mode perdu, l'effacement de tout le contenu et des paramètres, ou encore l'utilisation des méthodes de paiement enregistrées dans Safari.En outre, Apple a rajouté, telle que la modification du mot de passe du compte d'identifiant Apple associé à l'iPhone. Dans ce cas, il faudra en plus. En pratique, l'utilisateur devra s'authentifier avec Face ID (ou Touch ID), attendre une heure et s'authentifier à nouveau avec Face ID (Touch ID).Apple a déclaré qu'elle prévoyait depour clarifier le fonctionnement de la fonctionnalité. L'option sera disponible sur, y compris l'iPhone XS et les versions ultérieures.