Mac mini M4, le prochain Hit d’Apple ! Les secrets de la puce M4 !⎜ORLM-529

Mac mini M4, le prochain Hit d’Apple !

Voici le nouveau Mac Mini M4 !et ce pour le même prix ! Non, longtemps dénigré au sein de la gamme d’Apple, le mini n’est en rien un ordi au rabais, c’est même aujourd'hui l’ordinateur le plus séduisant de la gamme.Alors, faut-il de nouveau investir dans un Mac de bureau ? Faut-il lui préférer un iMac ? Retour également sur les secrets de la puce M4, la 4ème génération d’Apple Silicon. Pourquoi marque-t-elle un bond aussi important en performances ? Quel modèle choisir ?