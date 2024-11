Avez-vous déjà tenté le programme de réparation à domicile d’Apple ?

35 produits Apple, 33 pays et 24 langues

Déployé en avril 2022 aux USA, le programme de réparation à domicile d'Apple a débarqué en Europe en décembre 2022, pour plus de réparabilité de ses produits par les utilisateurs.Les pièces peuvent être trouvées et commandées dans le magasin de réparation en libre-service d'Apple. Les utilisateurs peuvent remplacer le système de caméra arrière, la vitre arrière, la batterie, les haut-parleurs, la caméra TrueDepth pour Face ID, le Taptic Engine, et d’autres pièces listées dans le menu déroulant ().Après cela, il sera possible deles pièces et les outils requis (parmi les 200 disponibles) et de commencer la réparation. Apple précise que tous les outils et pièces proposés dans le magasin sont soumis à desComme aux USA, Apple fournit un kit, qui comprend tous les outils nécessaires pour effectuer soi-même l'opération. Moyennant, celui-ci est, à l'issue de laquelle il faudra le renvoyer (sans frais supplémentaire). Ce système de location est censé offrir une certaineaux clients qui ne veulent ou ne peuvent pas acheter d’outils pour une seule réparation, et qui n’ont aucune envie de se transforme en filiale d’une enseigne de bricolage (quoique….)., qu’il s’agisse d’une obligation comme en Europe, ou de ne pas s’attirer les foudres de certains lobbies comme aux USA. Néanmoins, la firme estime que la plupart de ses clients devraient toujours se rendre dans un Apple Store ou un centre agréé.Il est vrai que ces derniers pourraient se montrer peu désireux de s’improviser réparateur d’un appareil à plusieurs milliers d’euros et préféreraient s'assurer que leurs appareils soient réparés de manière sûre et fiable par une personne dont c’est le métier. Enfin, se pose toujours la question de la garantie après cette intervention, si jamais cette dernière était