Comment créer des appels de groupe plus conviviaux sur Signal

Auparavant, les utilisateurs devaient créer une discussion de groupe avant de commencer l'appel. Désormais, il suffit simplement de créer un lien pour inviter d'autres personnes à rejoindre le call -ce qui est beaucoup plus pratique et rapide.Pour créer un lien, il faut donc avoir la dernière version de l'application Signal, se rendre dans l'onglet Appels et appuyer sur le bouton. Parmi les options utiles, on pourraet même demander uneavant que quelqu'un ne rejoigne l'appel. On pourra aussides appels et éventuellement les bloquer de l'appel afin qu'elles ne puissent pas se joindre à nouveau.On notera une autre option particulièrement intéressante, à savoir, ce qui est utile pour les réunions récurrentes, hebdomadaires ou quotidiennes. Rappelons que pour les grosses structures, Signal prend en charge jusqu'à cinquante personnes avec les appels de groupe. Mais à cette échelle, les appels sont davantage adaptés pour des, avec peu d'interactions entre les participants.En plus de ces améliorations, la mise à jour ajoute d'autres nouvelles fonctionnalités, comme un. On pourra aussipendant un appel -ce qui apporte une petite touche interactive sans interrompre le flux de discussion. De plus, les commandes d'appel ont été simplifiées pour faciliter l'activation et l'arrêt de la caméra ou du microphone.Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, l'application est disponible gratuitement sur l'App Store.