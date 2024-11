A quoi ressembleront les prochains emojis sur votre iPhone ?

Ciel un trognon !

Dans le désordre, nous trouvons :



• un visage déformé avec des yeux écarquillés qui poussera la surprise à son paroxysme

• un nuage d'inspiration BD / comics que l'on peut trouver dans les bastons

• un danseur de ballet, un trombone, des lutteurs

• un trognon de pomme (à décliner en fonction des annonces d'Apple)

• une orque qui viendra rejoindre les autres habitants des mers 🐳

• un Big Foot (car on a tous besoin d'une créature poilue)

• un éboulement (pour le réchauffement climatique ou les annonces catastrophiques)

• un coffre au trésor (là aussi les utilisations sont multiples).



QUI CRÉÉ LES EMOJIS ?

Le précédent batch

. En effet, ces nouveaux emojis ne devraient pas apparaître avant iOS 18.4, prévu pour le printemps prochain (et un peu avant pour les bêtas). Mais d'ores et déjà certains d'entre eux connaitront un meilleur accueil que les autres. Notez que ces derniers correspondent à des demandes populaires !Après cette finalisation, Apple, Google et les autres pourront les adopter via de futures mises à jour logicielles.Il existe un sous-groupe chargé de la maintenance des emojis, y compris leur ajout, leur modification et leur suppression. Ce dernier cas reste tout de même une exception !Généralement il faut compter plusieurs mois à Cupertino pour introduire ces derniers.