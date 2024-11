Red Magic 10 Pro et 10 Pro+ : une batterie hallucinante, du jamais vu

Processeur et performances dernier cri

Une batterie complètement dingue

Système de refroidissement et design

Caméras et fonctionnalités supplémentaires

Disponibilité et prix

Les deux smartphones sont équipés du processeur Snapdragon 8 Elite et du co-processeur Red Core R3, des puces idéales pour ceux qui recherchent les meilleures performances possibles pour le gaming mobile.L’écran AMOLED de 6,85 pouces offre une résolution très élevée de 2688 × 1216 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. Plutôt impressionnant, donc.Le Red Magic 10 Pro dispose d’une batterie de 6 500 mAh avec une charge rapide de 80 W, tandis que le modèle Pro+ est équipé d’une batterie absolument incroyable de 7 050 mAh et d’une charge de 120 W , permettant une recharge complète en 30 minutes.C’est une capacité record pour ce type d’appareil, et elle a tout son sens pour les fans de gaming, qui pourront exploiter les capacités impressionnantes du processeur pendant plusieurs heures avant d’épuiser la batterie Les deux modèles intègrent un système de refroidissement actif très innovant, avec une chambre à vapeur 3D de 12 000 mm² et un ventilateur centrifuge atteignant 23 000 tours par minute.Les smartphones seront disponibles en trois coloris : Dark Knight, Transparent Dark Knight et Transparent Silver Wing.Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 50 MP et un capteur macro de 2 MP.Les deux modèles conservent une prise audio de 3,5 mm et proposent plusieurs fonctionnalités spécifiques aux jeux.Les deux smartphones sont disponibles en précommande en Chine avec des prix débutant aux alentours de 690 euros pour le Red Magic 10 Pro et 830 euros pour le 10 Pro+.Les produits de la marque étant parfois proposés en Europe, ils devraient y être disponibles, à des tarifs supérieurs toutefois. Nous vous en reparlerons dès que nous aurons pu les tester !