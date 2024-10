Snapdragon 8 Elite vs A18 Pro : Apple désormais à la traîne ?

Le Snapdragon 8 Elite détrône-t-il l’A18 Pro d’Apple ?

Plusieurs tests confirment ces performances

En terme de consommation énergétique, Apple reste en tête (Visuel : YouTube de FView Official Channel, la vidéo complète est tout en bas de cet article)

L’écart de performance en matière de graphismes

Un tournant dans la guerre des processeurs mobiles ?

Lors du Snapdragon Summit 2024, Qualcomm a présenté son nouveau processeur mobile, le Snapdragon 8 Elite. Ce modèle a impressionné les premiers testeurs qui ont pu observer des performances jugées impressionnantes grâce à son processeur Oryon de deuxième génération. Les tests de performance effectués sur une unité de référence équipée de 24 Go de RAM et d’un écran AMOLED 144 Hz ont révélé des scores très élevés, notamment sur Geekbench 6.En revanche, sur les performances monocœur, l’A18 Pro resterait légèrement devant avec 3 413 points contre 3 220 pour le Snapdragon 8 Elite.En plus de Geekbench, le Snapdragon 8 Elite a aussi brillé dans d’autres tests. Par exemple, lors du test 3DMark Extreme Stress, le Snapdragon a obtenu un score impressionnant de 7 121, bien au-dessus de l’iPhone 16 Pro, qui s’est arrêté à 3 976 points.Il reste néanmoins important de relativiser ces résultats, car en matière d’efficacité énergétique, l’A18 Pro reste plus performant, consommant 27 % d’énergie en moins tout en étant seulement 11 % plus lent sur certains tests multi-cœur.Les capacités graphiques du Snapdragon 8 Elite se démarquent également grâce à son GPU Adreno amélioré. Lors des tests AnTuTu, le processeur de Qualcomm a obtenu un score de 3 035 115 points, surpassant largement l’A18 Pro, qui n’a atteint que 1 657 579 points.Si, sur ces premiers tests, le Snapdragon 8 Elite semble dominer en termes de performances brutes, comme mentionné précédemment, l’ A18 Pro d’Apple reste en tête sur l’efficacité énergétique, une question centrale chez Apple. Qualcomm prend peut-être une longueur d’avance dans le domaine des processeurs multi-cœur, mais pour combien de temps ?