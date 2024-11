Tata va fabriquer encore plus d’iPhones en Inde

Tim Cook en Inde

Tata et Pegatron : une alliance stratégique

Ratan Tata, l'industriel Indien

Mais c’est quoi Tata ?

De plus en plus d'Apple Store en Inde

Tata face à Foxconn

Tata Electronics vient de conclure un accord pour acquérir 60 % de l’unique usine indienne de Pegatron, située à Chennai. Cette coentreprise place Tata aux commandes des opérations quotidiennes, tandis que Pegatron apporte son expertise technique.Face aux tensions géopolitiques entre Pékin et Washington, Apple cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement en s’implantant davantage en Inde.L’usine de Chennai jouera un rôle central dans cette stratégie, aux côtés des installations de Tata déjà opérationnelles dans les États de Karnataka et de Tamil Nadu, à Hosur.En Inde, Tata s’affirme comme un pilier de la fabrication d’iPhones, ayant précédemment acquis une usine de Wistron au Karnataka et planifiant une nouvelle installation à Hosur.En France, le groupe a investi dans plusieurs secteurs au fil des décennies. Par exemple, Tata Consultancy Services est présent en France depuis 1992 et a renforcé sa position en 2013 en acquérant la société Alti, ajoutant ainsi 1 000 consultants spécialisés en services informatiques à son équipe. Encore plus médiatisée, Tata Steel a acquis l’usine de rails de Hayange en 2006, une opération qui s’est accompagnée de polémiques et de conflits sociaux.Cette expansion offre à Tata un avantage concurrentiel face à Foxconn, autre fabricant majeur d’iPhones en Inde La part de marché d’Apple en Inde est passée de 4,6 % en 2022 à 6,4 % en 2023, portée par l’augmentation des ventes et l’ouverture de nouvelles boutiques.Ce partenariat stratégique avec Tata s’aligne parfaitement sur les ambitions d’Apple de consolider sa position sur le marché indien et de renforcer sa résilience face aux perturbations globales.