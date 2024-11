Votre prochain iPhone ne sera peut-être plus fabriqué par une jeune femme célibataire

Des pratiques discriminatoires dénoncées

Un enjeu stratégique pour Apple et l’Inde

Foxconn, acteur clé dans la production d’iPhones en Inde, a récemment été vivement critiqué pour ses critères de recrutement jugés discriminatoires. Une enquête de Reuters publiée cet été a révélé que certaines annonces de recrutement, diffusées entre janvier 2023 et mai 2024, privilégiaient les femmes célibataires âgées de 18 à 32 ans pour les postes d’assemblage.Face à la controverse, Foxconn a ordonné à ses agences de recrutement de supprimer ces critères ainsi que toute mention explicite du nom de l’entreprise dans les annonces. Foxconn a imposé de nouveaux modèles d’annonces à ses prestataires, excluant toute mention de l’âge, du sexe ou de l’état civil des candidats. En octobre 2024, des affiches et des messages diffusés sur WhatsApp et dans les environs de Sriperumbudur, près de Chennai, reflétaient ces modifications.Des sources dans les agences de recrutement ont confirmé que ces offres correspondaient bien à des postes au sein des usines Foxconn Cette controverse avait attiré l’attention du gouvernement indien, qui a ordonné des enquêtes à l’échelle fédérale et locale. Les inspections menées cet été dans les installations de Foxconn n’ont cependant pas abouti à la publication des conclusions.Des experts estiment que les modifications apportées aux annonces pourraient davantage relever d’une réponse légale et médiatique que d’un véritable engagement à changer les pratiques internes.Apple cherche à renforcer son implantation en Inde pour réduire sa dépendance à la Chine, une stratégie soutenue par le gouvernement de Narendra Modi.En août 2024, le président de Foxconn, Young Liu, a toutefois réaffirmé l’importance des femmes mariées dans ses équipes, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit d’une posture face aux critiques ou d’une politique interne concrète.