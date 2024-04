Le nombre impressionnant d’iPhone produits en Inde !

L'inde, le nouvel eldorado de l'iPhone

une nouvelle stratégie de production

Désormais, de nombreux produits de Cupertino sont assemblés dans différents pays.certes mais également au Vietnam (avec un nouvel Apple Store) ou encore au Brésil (pour l'iPhone 15 et des accessoires). Mais un pays en particulier a toujours attiré l'attention d'Apple.Récemment, on a appris qu'. Mais si les espoirs et les annonces sont grandes, les progrès sont relativement plus modestes.Toutefois,(non pas Mark Gurman, le journaliste Sankalp Phartiyal, correspondant en Inde et spécialiste de l'Asie du sud) suggère que des progrès significatifs ont été réalisés au cours de la dernière année.Ainsi Apple aurait assemblé pouren Inde au cours de l'exercice 2024. Plus concrètement, cela signifierait que la firme y fait assembler sur place jusqu'à: environAinsi, elle viendrait de signer avecpour assembler l' iPhone 15 Pro Max aux côtés del'année prochaine. C'est en effet ce que sous-entend, même si. Cette décision se veut toutefois salutaire pour ne pas récidiver la pénurie d'iPhone 14 de Noël 2022.Pour rappel,. Le site a du faire faire à un véritabledes des salariés malgré de nombreuses primes pour les fidéliser. Dans une note interne, il avait même été question d'un bonus pouvant aller jusqu'à 13 000 yuans (1 742 euros), qui venait s'ajouter à celui de de 10 000 yuan (1 340 euros).Mais l'usine avait été-ce qui l'avait amené à réduire les expéditions d'iPhone prévues pour le quatrième trimestre de 2022 d'abord de 20 % en novembre, puis de 30 à 40% avant de repartir normalement fin décembre, mais trop tard pour sauver Noël !