L'iPhone reste le produit préféré des voleurs

Une méthode sophistiquée

L'iPhone, un produit qui a la cote !

Pour cela, les voleurs exploitent des données de suivi des iPhone expédiés par AT&T via FedEx pour intercepter les livraisons avec une précision redoutable. Apparemment, ces derniers sont d'une précision redoutable, car arrivent à intervenir dans les secondes de la livraison, parfois avant même que les destinataires ne s’aperçoivent que leur colis est arrivé.e : pas de signatures même pour les colis de valeur, de grandes disparités entre les états (ainsi la côte Est -comme New York, le Massachusetts, la Floride et le Texas- enregistrent une forte concentration de vols d’iPhone, contrairement au Maine). On notera queAinsi en octobre dernier, le tribunal correctionnel de Nantes a eu à examiner une affaire impliquant le vol de produits Apple d’une valeur estimée à 46 000 €, survenu le 29 octobre 2022 dans un entrepôt FedEx (là aussi...) situé à Thouaré-sur-Loire.. Parmi eux, deux anciens intérimaires de l’entrepôt sont accusés d’avoir joué un rôle clé dans cette opération en fournissant des complicités internes. Une enquête menée par la gendarmerie de Nantes avait révélé que des iPad, des iPhone et des Apple Watch avaient été volés et chargés dans un fourgon au petit matin du 29 octobre 2022.Ce vol a été facilité par la nature de l’entrepôt, qui fonctionne 24 heures sur 24, permettant aux complices d’agir discrètement.