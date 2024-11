Apple met fin au support des sauvegardes iCloud pour iOS 8

iPhone 4S

Options pour préserver vos données

iPad 2

Pourquoi Apple abandonne-t-il ces versions ?

Quels appareils peuvent encore être mis à jour ?

Obsolescence programmée ou évolution logique ?

Pour conserver l’accès à la sauvegarde iCloud, les utilisateurs doivent mettre à jour leurs appareils vers iOS 9 ou une version ultérieure, si leur matériel le permet.Les utilisateurs qui ne peuvent pas effectuer cette mise à jour disposent d’une alternative : sauvegarder leurs données manuellement sur un ordinateur, en utilisant le Finder (sur macOS Catalina et versions ultérieures) ou iTunes (pour les systèmes plus anciens).La décision de cesser la prise en charge des sauvegardes iCloud pour iOS 8 et antérieurs est liée à l’introduction de CloudKit avec iOS 9.En mettant fin à l’ancien système, Apple rationalise ses services pour se concentrer sur des versions plus récentes et sécurisées. Cette décision affecte principalement les anciens appareils tels que l’iPhone 4S ou l’ iPad 2 , qui, bien que toujours fonctionnels, reposent sur des logiciels datant de plus de dix ans.Les utilisateurs d’iPhones, d’iPads et d’iPods compatibles avec iOS 9, comme l’iPhone 5S ou l’iPad Air, ont la possibilité d’effectuer la mise à jour et de continuer à utiliser les sauvegardes iCloud.Certains pourraient voir dans cette décision une forme d’obsolescence programmée, car cette situation pourrait obliger certains utilisateurs à mettre à jour leur matériel.Un iPad 2, par exemple, peut encore être considéré comme relativement fonctionnel, mais l’ iPhone 4S , en revanche, est sûrement beaucoup moins utilisé aujourd’hui.