Une application pour résoudre les conflits autour des tâches ménagères

Un outil pour mieux répartir les taches du quotidien

Accord - Group Organizing Accord Télécharger

Il savait que je venais de commencer la programmation à la KTH (l'Ecole royale polytechnique de Suède) et il m'a dit « et pourquoi ne pas faire une application pour que je n'aie pas à te faire des réflexions tout le temps ? »

rendre visible l’invisible

Nous voulons que les gens soient impliqués dans les discussions familiales autour des tâches ménagères, rendre le travail invisible visible, savoir qui fait quoi afin d'aider à démarrer cette discussion

De gauche à droite : Victor Fredrikson, Marcus Påhlman et Elias Floreteng

Comment l’application fonctionne-t-elle ?

Accord - Group Organizing Accord Télécharger

L’histoire commence quand Victor Fredrikson, un étudiant de 23 ans vivant chez ses parents, se fait rappeler à l'ordre -une énième fois- par son père. Ce dernier lui demande encore de…. Pourquoi pas, en effet…. Il s’agit d’encourager la participation aux tâches ménagères et de créer un dialogue (avant le conflit) pas seulement au niveau du couple, mais aussi des enfants (ces créatures disparaissant comme par magie juste à la fin des repas).Bien que(5e sur 146 selon le rapport 2024 du Forum économique mondial), les tâches ménagères restent davantage dévolues aux femmes : les femmes consacrent 2,8 heures de plus par jour aux tâches domestiques que les hommes au niveau mondial., précise Elias Floreteng, 22 ans, responsable du développement.: la planification des tâches par avance (possibilité pour chaque participant d’ajouter / modifier /retirer une tache : par exemple, qui va mettre la table), un système de suivi et rappels en temps réel, et un système de récompense (pas de bonbons mais un coeur ou un pouce… ce qui trouvera peut-être un bon accueil chez les plus jeunes).Le couple utilisateur interviewé envisage d’utiliser cette application avec leurs enfants pour les responsabiliser, à commencer. Chaque tâche accomplie rapporterait des points, qui pourraient être convertis en argent de poche.