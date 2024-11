iPhone déverrouillés par la police : Apple aurait-elle réussi à bloquer GrayKey ?

Les capacités de GrayKey sur iOS 18

L'avenir est dans les failles

D'après des documents internes auxquelsa eu accès,. Jusqu'à présent, la société mère de Graykey, Magnet Forensics, n'a pas vraiment partagé d'informations sur son outil et les appareils qu'il peut déverrouiller.A priori, la majorité des iPhone tournant sous iOS 18 ou iOS 18.0.1 ne peuvent être que partiellement déverrouillés. Mais plusieurs nuances doivent être soulevées. Tout d'abord, cet accès limité pourrait tout de même permettre, des métadonnées de certains fichiers ou encore le chemin et le nom des dossiers (mais sans accéder à leurs contenus s'ils sont chiffrés). A contrario,(faisant d'eux les seuls iPhone sous iOS 18 complètement vulnérables). En revanche, tous les appareils tournant sous la bêta d’iOS 18.1 seraient totalement inaccessibles.Cela pourrait suggérer qu’Apple a renforcé les protections dans cette mise à jour. Une autre sécurité venant s'ajouterEn pratique,. Il peut également exploiter les vulnérabilités de sécurité existantes dans iOS pour contourner les protections d’Apple. Cependant, ces failles peuvent être rapidement corrigées par des mises à jour du système, ce qui limite l’efficacité de l’outil.Ainsi, en 2018,, mais de nouvelles vulnérabilités avaient été découvertes qui ont permis à l'outil d'être à nouveau fonctionnel. Il ne reste plus qu'àde trouver une faille qui permettra également à Graykey d'entrer dans les appareils iOS 18. Rappelons que la firme est passée dans l'escarcelle depour près d'1,24 Md€ en 2023 (ce dernier s'était déjà offert Grayshift en juillet 2022).Mais Magnet Forensics n'est pas le seul sur le marché.Mais on a appris récemment que Cellebrite ne pouvait pas accéder aux iPhone à partir d'iOS 17.4.