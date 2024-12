Apple affiche Wallace et Gromit sur une centrale électrique (avec l’iPhone 16 Pro Max)

Shot on iPhone

Dragonframe Tether Dzed Systems Llc Télécharger

De 23 cm à 101 mètres de haut !

Une prouesse technique pour créer des vocations

Ce projet a été un rêve à réaliser - une fusion cinématographique de technologie et d'art !

Un Apple Store remarquable

Cette initiative met en avant une animation en stop-motion projetée sur la centrale électrique de Battersea à Londres, du 27 novembre au 31 décembre 2024. Il s’agit d’une, visible de tous sans aucune réservation.Il s’agit d’une très jolie performance technique tout à fait dans l’esprit de Noël, puisqu’. On peut voir Wallace et Gromit en train de les décorer et de prendre un selfie devant leurs œuvres.Comme toutes les vidéos Shot on iPhone, ce nouvel épisode a été réalisé avec, les images ont été shootées en ProRAW 4K avant d’être assemblées en un format 6K pour correspondre aux dimensions de projection (). L’équipe technique a utilisé l’application Dragonframe Tether , un standard de l’animation stop-motion.Devant l’Apple Store Battersea, les visiteurs peuvent découvrir sur place l’ensemble des moyens utilisés pour tourner l’animation. Plus largement, simplement à l’aide d’un iPhone (une bonne idée pour occuper vos ados pendant les fêtes).Régulièrement, Apple rénove, réhabilite voire repense en profondeur ses boutiques. Ce fut le cas en juin 2023 avec le tout nouvelActuellement,. Le siège social de 500 000 pieds carrés (à peu près46 400 mètres carrés) et de six étages au Royaume-Uni fonctionne à 100 % d'énergie renouvelable et a été conçu autour de la collaboration, de l'inclusivité, du bien-être et de la durabilité.