Qu'attendre de l'iPhone 17 ?

Bye bye le Titane ?

l'iPhone 17 Pro utilisera toujours du titane ../.. Pourquoi quelqu'un pourrait-il croire qu'il passerait à l'aluminium ? Réfléchissez-y - ce n'est tout simplement pas possible. En regardant en arrière sur les derniers modèles d'iPhone, Apple a toujours mis l'accent sur les matériaux haut de gamme pour le châssis de la série Pro, et ce, comme l'un de ses principaux arguments de vente, de "l'acier inoxydable de qualité chirurgicale" au "titanium". S'ils sont passés à l'aluminium, comment pourraient-ils même le commercialiser ?

L'iphone le fin au monde !

Dernières rumeurs pour les iPhone 17

Sur Weibo , il précise queRappelons que. Ce dernier suggérait un passage à un châssis en aluminium dans le cadre d’une refonte majeure -notamment impulsée par l'arrivée de l'iPhone 17 Slim/Air dont la finesse (entre 5 et 6 mm) amènerait à quelques concessions , contre 7,8mm pour l’iPhone 16 et 16 Plus ; l’iPhone 15 Pro et Pro Max : 8,25 mm / l’iPhone 15 et 15 Plus : 7,8 mm et enfin l’iPhone 14 Pro et Pro Max : 7,85 mm et l’iPhone 14 et 14 Plus : 7,8 mm. Il faut en effetMais cette année, la finesse est descendue à un niveau record avec, qui ne fait que 5,1 mm d'épaisseur. Il a d’ailleurs détrôné au passage le dernier iPod nano avec ses 5,4 mm.Et, ces dernières années, la tendance est plutôt à des dalles de plus en plus grandes et des iPhone de plus en épais (en partie pour abriter une batterie d’une capacité suffisante pour faire tourner cela).En raison de cette conception ultra-fine, certains compromis auraient été nécessaires.mais cela pourrait encore changer. Si aux États-Unis, tous les opérateurs privilégient une eSIM depuis l'iPhone 14, tous les pays n'en sont pas au même stage (comme par exemple en Chine).L’iPhone 17 Air ne disposerait que d'un grand-angle et d'un ultra grand-angle.Enfin, contrairement aux modèles actuels qui disposent de haut-parleurs en haut et en bas, l’iPhone 17 Air n’aurait qu’un seul haut-parleur, situé en haut. La question est bien sûr de savoir si cela pourrait avoir un impact sur la qualité du son.Ce dernier serait moins rapide et moins fiable que les modems de Qualcomm, mais offrirait une meilleure efficacité énergétique. Enfin dernier défi : la finesse de l’appareil complique l’intégration d’une batterie suffisamment performante, un défi majeur pour les ingénieurs.Contrairement aux iPhone 15 Pro et 16 Pro, les iPhone 17 Pro pourraient abandonner le châssis en titane pour un cadre en aluminium avec. La moitié supérieure serait en aluminium, avec une excroissance pour le bloc caméra qui serait encore plus grand... que les modèles précédents.Selon les dernières rumeurs en provenance des chaines de productions (et plus précisément des fondeurs),. En revanche,du fabricant Taïwanais de puces.La diminution de la finesse de gravure rime généralement avec. Et il serait logique que seuls les modèles Pro soient les premiers concernés.D'après Jeff Pu (), les iPhone de 2025 devraient bénéficier d'unSelon une toute récente rumeur sur. Cette augmentation concernerait a priori tous les modèles de la gamme et pas seulement les versions Pro, mais rien n'est moins sûr. Jusqu'à présent, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus disposent de 6 Go de RAM, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de 8 Go de RAM. Cette année, Apple devrait proposer 8 Go sur toute la gamme, avant une nouvelle différenciation l'an prochain.Sur ce point, Jeff Pu rejoint Ming-Chi Kuo : il s'agirait d'une mise à niveau notable par rapport aux caméras frontales actuelles de 12 mégapixels utilisées par Apple.. Ce dernier aurait un nouveau traitement anti-reflets, plus résistants aux rayures.Selon des sources provenant des chaînes d'approvisionnement, Apple pourrait effectivement disposer d'un nouveau verre en 2025, probablement fabriqué par. Celui-ci équipe déjà les iPhone actuels avec le, offrant une surface encore plus résistante aux micro-rayures, et un traitement anti-reflet plus performant.D'après Ming-Chi Kuo,, y compris un iPhone SE de quatrième génération au premier trimestre de l'année et un tout nouveau modèle d'iPhone 17 ultra-mince au troisième trimestre.. D’ailleurs, Apple a prolongé son contrat avec ce dernier jusqu'en 2026, de sorte que la transition vers ses propres puces pourrait se faire progressivement sur plusieurs années. Il faut dire que la firme californienne travaille sur le sujet depuis de nombreuses années, elle a notamment acquis la majorité de l'activité modem pour smartphones d'Intel en 2019.Pour le moment,. Souvenez-vous : tout n’a pas été au beau fixe entre les deux partenaires. En 2017, Cupertino avait poursuivi Qualcomm pour des pratiques anticoncurrentielles présumées, une histoire réglée à l’amiable en 2019 (comme par hasard).